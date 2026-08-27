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Анджело Мартино се завръща в групата на ЦСКА срещу ОФИ Крит

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Спорт
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Ясна е групата на "червените" за реванша от плейофите на Лига Европа.

Анджело Мартино се завръща в групата на ЦСКА срещу ОФИ Крит
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Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за решителния реванш срещу ОФИ Крит от плейофната фаза на УЕФА Лига Европа. В състава е защитникът Анжело Мартино, който пропусна последните два мача на отбора заради контузия.

"Червените" не могат да разчитат на наказаните Стефано Сенси и Мохамед Брахими.

Мачът е тазе вечер от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски". В първия двубой миналата седмица ОФИ спечели с 3:0.

Групата на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Даниел Николов, Давид Пастор, Андрей Йорданов, Тамиму Уору, Анжело Мартино, Теодор Иванов, Жан-Филип Гбамен, Алекс Тунчев, Факундо Родригес, Бруно Жордао, Исак Соле, Георги Чорбаджийски, Макс Ебонг, Джеймс ЕтоТо, Петко Панайотов, Каталин Иту, Лео Перейра, Васил Каймаканов, Йоанис Питас, Леандро Годой, Жоел Цварц.

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#Анджело Мартино #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК ОФИ Крит #ПФК ЦСКА

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