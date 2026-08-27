От Ботев Пловдив с жест към своите привърженици за мача с Левски

От Ботев Пловдив обявиха, че ще възстановят стойността на билетите на феновете на отбора, които са закупили пропуски, но няма да могат да присъстват на предстоящото дерби с Левски.

Както е известно, двубоят от седмия кръг на Първа лига трябваше да се играе в събота, но от Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз взеха решение за преместване на срещата в неделя от 19:00 часа на стадион “Христо Ботев”.

“Ръководството на ПФК Ботев Пловдив взе решение да направи жест към своите привърженици във връзка с промяната на деня и часа на предстоящото дерби с ПФК Левски София.

Вчера, въпреки категорично изразеното несъгласие от страна на клуба, двубоят с Левски бе преместен за 30 август (неделя) от 19:00 часа на стадион “Христо Ботев”.

Разбираме, че за част от хилядите ни привърженици, които вече са закупили билети, промяната на датата и часа прави присъствието на мача невъзможно.

Поради тази причина ПФК Ботев Пловдив ще възстанови стойността на закупените билети на привържениците, които не могат да присъстват на двубоя заради настъпилата промяна.

За да получите възстановяване на сумата, е необходимо да изпратите имейл на fc_botev@botevplovdiv.bg, съдържащ следната информация:

- брой закупени билети;

- обща сума на билетите;

- снимка на закупените билети;

- трите имена на наредителя;

- разплащателна сметка, по която да бъде възстановена сумата.

Краен срок за подаване на заявки: 13:00 часа на 28.08 (петък).

ПФК Ботев Пловдив поднася своите извинения на хилядите си привърженици за настъпилата промяна, наложена въпреки волята на клуба”, написаха от ръководството на “канарчетата”.