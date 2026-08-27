Окончателно: Левски и ЦСКА ще спорят за Суперкупата в началото на септември

Левски и ЦСКА ще си оспорват първия трофей през новия сезон в първите дни на следващия месец. Двата отбора ще се срещнат на 9 септември в мача за Суперкупата на България. Това стана ясно, след като действащите шампиони в Първа лига приключиха участието си в плейофите на Шампионската лига и така вече е ясна датата, в която да играят с актуалния носител на купата на страната.

Българската професионална футболна лига предварително беше определила няколко възможни дати за срещата, като изборът зависеше от това в кой турнир ще участват двата отбора. „Сините“ обаче отпаднаха от турнира на богатите и продължават във втория по сила такъв – Лига Европа.

От своя страна „червените“ също играят плейофи във въпросната надпревара, като тази вечер ще приемат ОФИ Крит на реванша и изоставане с 0:3 в първия мач. Ако не успеят да прескочат плейофите на Лига Европа, „армейците“ имат гарантирано място в основната фаза на Лигата на конференциите. Независимо от това в кой турнир ще участва тимът от Борисовата градина, европейската му програма няма да попречи на провеждането на срещата за Суперкупата.