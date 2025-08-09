БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец продължава без грешка в първенството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Разградчани се наложиха с 3:0 над Славия.

Славия - Лудогорец
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Шампионът на България Лудогорец продължава с отличното си представяне в първенството. В среща от четвъртия кръг, „орлите“ се наложиха с класическото 3:0 като гост над Славия в София. Головете за шампионите реализираха Ивайло Чочев, Ерик Биле и Петър Станич.

Благодарение на успеха Лудогорец е лидер в класирането си 12 точки след 4 изиграни двубоя. От своя страна Славия е в долната половина на класирането, без нито една победа от началото на сезона.


След малко повече от десет минути игра Кайо Видал центрира към Ерик Биле, но нападателят попадна не успя да изненада Иван Андонов. Славия имаше добър шанс в 13-ата минута. Янис Гермуш проби добре отдясно, пусна в средата към Иван Минчев, той остави за Тони Тасев, а дебютиралият отново нападател стреля, но Серджио Падт успя да улови топката.

В 28-ата минута Ивайло Чочев получи центриране отдясно и стреля с глава към вратата на Славия, но Андонов отново изби топката точно пред голлинията.

Три минути след това Лудогорец пропусна още едно голово положение. Кайо Видал напредна по левия фланг и нанесе удар от дистанция към долния ляв ъгъл, а стражът Андонов пак не позволи на топката да премине зад него.

В 43-ата минута шампионите взеха аванс в резултата. Мунир Шуиар проби през центъра и подаде към Ивайло Чочев в наказателното поле и националът прати топката във вратата на Славия.

След почивката по-опитният отбор на гостите реализира още два гола.

В 55-ата минута Лудогорец достигна до втори гол. Влезлият като резерва Петър Станич подаде за Ерик Биле и трой преодоля Андонов. Първоначално голът беше отменен заради засада, но намесата на ВАР показа, че голмайсторът е бил редовна позиция при подаването.

Седем минути преди края на редовното време Антон Недялков центрира към Станич, който реализира третия гол във вратата на Славия.

Първа лига: Славия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)

Свързани статии:

Първа лига: Славия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Славия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Разградчани нямат загуба от началото на сезона.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Славия #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика за юноши и...
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на левове в евро – има 2230 станции в страната
2
Директорът на "Български пощи": Готови сме за обмяната на...
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на европейското първенство по лека атлетика до 20 г.
3
Ива Деливерска е на полуфинал на 100 м с препятствия на...
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
4
Пожар бушува край 86-и км на АМ "Тракия" в посока Бургас
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение (СНИМКИ и ВИДЕО)
5
Голям пожар гори край Сунгурларе, обявено е бедствено положение...
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г. (ОБЗОР)
6
Пощите са готови за обмяната на левовете в евро от 1 януари 2026 г....

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
3
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
5
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Български футбол

Илиан Илиев: Трябва ни още самочувствие
Илиан Илиев: Трябва ни още самочувствие
Душан Керкез: Горе главите и вървим напред Душан Керкез: Горе главите и вървим напред
Чете се за: 01:40 мин.
Първа лига: Славия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Славия - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт" Гледайте ексклузивно интервю с Борислав Михайлов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:40 мин.
Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо Борислав Михайлов: Не съжалявам за нищо
Чете се за: 01:12 мин.
ЦСКА отново не вкара гол ЦСКА отново не вкара гол
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Остава тежка ситуацията край Сунгурларе
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли Локализиран е пожарът във вилната зона на Харманли
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Битката за Украйна: Мир срещу територии? Битката за Украйна: Мир срещу територии?
Чете се за: 04:30 мин.
Европа
Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи Добре дошли в бъдещето - първият в света мол за роботи
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Без вода - вандали източиха водопреносната мрежа на село Базън
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Зад крепостните стени на Боженишки и Кокаленски Урвич
Чете се за: 15:57 мин.
У нас
Министър Караджов разпореди проверка и инициира законодателни...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Споразумение в Белия дом: Тръмп обяви мир между Армения и Азербайджан
Чете се за: 04:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ