БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Лудогорец започва на негостоприемна територия участието си в Лига Европа

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Български футбол
Запази

Шампионите на България гостуват на Малмьо от 22:00 часа.

руи мота лудогорец винаги напрежение
Снимка: startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Шампионът на България Лудогорец започва тази вечер участието си в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа. Първият съперник на разградчани е шведският шампион Малмьо, като двубоят е тази вечер от 22:00 часа наше време.

Двата отбора премериха сили и през 2021 г., когато се срещнаха в квалификациите на Шампионската лига. Тогава Лудогорец и Малмьо спечелиха домакинствата си, но успехът на шведите беше по-чист - 2:0 срещу 2:1, така те продължиха с по-добра голова разлика.

По пътя към основната фаза на Лига Европа Малмьо отстрани с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломоуц след две поредни победи. Въпросният клуб стана шампион в последните две кампании в Швеция. Успехът на Малмьо е още по-значим с цели 4 титли в последните пет кампании.

Разградчани могат да влязат в историята при евентуален успех над Малмьо, тъй като до момента нито един български отбор не е побеждавал на шведска земя.

„В Лудогорец винаги има напрежение, напрежение за победи. Когато не печелим, никой не е щастлив и на първо място това важи за мен и за играчите. Нормално е да има напрежение, но когато си в голям отбор, трябва да можеш да се справяш с него“, каза на пресконференция преди срещата треньорът на българския първенец Руи Мота.

Мачът ще бъде по-специален за шведският защитник на Лудогорец Едвин Куртулуш.

„За мен е добро чувството да се върна вкъщи. Познавам част от футболистите на Малмьо. Очаквам да бъде тежък мач за нас, но ние имаме достатъчно опит в тези турнири. Знаем как да нараним съперника и да си тръгнем с положителен резултат. Разликите между футбола в България и Швеция не са големи. Едно и също е. и те имат много добри футболисти, но при тях повече държат на индивидуалните играчи“, коментира Куртулуш.

Извън групата на Лудогорец остана капитанът Антон Недялков, който се възстановява от контузия. Аут са още Агибу Камара, Идан Нахмиас, Иван Йорданов и Квадво Дуа.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение
Руи Мота: В Лудогорец винаги има напрежение
Когато не печелим, никой не е щастлив, отбеляза треньорът на...
Чете се за: 03:30 мин.
#ФК Малмьо #УЕФА Лига Европа 2025/26 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Футбол

Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Венцеслав Стефанов: Единственият начин е да действам с малко по-крути мерки към феновете Венцеслав Стефанов: Единственият начин е да действам с малко по-крути мерки към феновете
Чете се за: 01:37 мин.
Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина
Чете се за: 02:57 мин.
Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози 46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози
Чете се за: 01:55 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите 21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ