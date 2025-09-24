Лудогорец започва на негостоприемна територия участието си в Лига Европа

Шампионът на България Лудогорец започва тази вечер участието си в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир - Лига Европа. Първият съперник на разградчани е шведският шампион Малмьо, като двубоят е тази вечер от 22:00 часа наше време.

Двата отбора премериха сили и през 2021 г., когато се срещнаха в квалификациите на Шампионската лига. Тогава Лудогорец и Малмьо спечелиха домакинствата си, но успехът на шведите беше по-чист - 2:0 срещу 2:1, така те продължиха с по-добра голова разлика.

По пътя към основната фаза на Лига Европа Малмьо отстрани с общ резултат 5:0 чешкия Сигма Оломоуц след две поредни победи. Въпросният клуб стана шампион в последните две кампании в Швеция. Успехът на Малмьо е още по-значим с цели 4 титли в последните пет кампании.

Разградчани могат да влязат в историята при евентуален успех над Малмьо, тъй като до момента нито един български отбор не е побеждавал на шведска земя.

„В Лудогорец винаги има напрежение, напрежение за победи. Когато не печелим, никой не е щастлив и на първо място това важи за мен и за играчите. Нормално е да има напрежение, но когато си в голям отбор, трябва да можеш да се справяш с него“, каза на пресконференция преди срещата треньорът на българския първенец Руи Мота.

Мачът ще бъде по-специален за шведският защитник на Лудогорец Едвин Куртулуш.

„За мен е добро чувството да се върна вкъщи. Познавам част от футболистите на Малмьо. Очаквам да бъде тежък мач за нас, но ние имаме достатъчно опит в тези турнири. Знаем как да нараним съперника и да си тръгнем с положителен резултат. Разликите между футбола в България и Швеция не са големи. Едно и също е. и те имат много добри футболисти, но при тях повече държат на индивидуалните играчи“, коментира Куртулуш.

Извън групата на Лудогорец остана капитанът Антон Недялков, който се възстановява от контузия. Аут са още Агибу Камара, Идан Нахмиас, Иван Йорданов и Квадво Дуа.



Подробности вижте във видеото!