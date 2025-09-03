Луис де ла Фуенте: България трудно ще стигне успехите си от миналото

Селекционерът на Испания – Луис де ла Фуенте, даде пресконференция преди гостуването на България на старта на световните квалификации по пътя към Мондиал 2026 в САЩ.

Специалистът похвали на няколко пъти Христо Стоичков, който присъства на пресконференцията в ролята си на посланик на българския футбол.

"Идваме в България за важен мач. Повечето играчи по това време са в началото на първенствата си. Благодарим за топлото посрещане и за този посланик, който имате в лицето на Христо Стоичков. Идваме с желание да се представим добре срещу отбор, който играе пред толкова голяма публика у дома", заяви наставникът.

Той за пореден път сподели, че възпитаниците му ще подходят сериозно към двубоя на Националния стадион "Васил Левски", насрочен за 21:45 часа.

"Щом Родри и Карвахал са в състава – значи са на разположение. Те може да стартират, но тази вечер ще преценим. Те са в много добра кондиция и нищо чудно да ги видите утре. Де Фрутос показва постоянство и е пример за всички. Наблюдавал съм го още като треньор на младежкия отбор. Радвам се, че се присъедини към отбора, сега е моментът да допринесе за отбора си. Гаранцията е, че трябва да вкараме повече, отколкото получаваме. За мен е важно атака, атака, атака и да държим съперника далеч от полето ни. Имаме алтернатива в лицето на Педри. Той показва страхотни качества на различни позиции. Очаквам да покаже нужното, ако играе утре. Мерино също е вариант, видяхте го срещу Германия", допълни европейският шампион.

Испанецът е доволен от различните качества, с които разполагат възпитаниците му, което прави отбора още по-непредвидим.

"Не се притеснявам, че сме с един класически нападател. Имаме много добри футболисти с различни характеристики. Не е задължително да играем с "фалшива деветка". Аз познавам Ямал, откакто е на 16. Изключителен талант е, но към него трябва да има специално отношение като към всеки друг младеж. Понякога трябва да сме като техни бащи. Помагаме на всички от подрастващото поколение. Всички знаят защо са в този отбор и какви са целите му. Не съм имал разговор с някой от играчите във връзка с егото. Независимо от контузените – имаме достатъчно други, които да защитят идеята за играта ни. Всеки в отбора знае това много добре. Отборът и тактиката са над всичко, така че ще направим нужното и с тези футболисти", добави специалистът.

Според него България може да постигне успехите от миналото си, ако работи в насока развитието на млади таланти.