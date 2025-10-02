БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Луис Енрике: Изиграхме страхотно второ полувреме

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Наставникът на ПСЖ остана доволен след успеха над Барселона.

Луис Енрике
Снимка: БТА
Старши треньор на Пари Сен Жермен - Луис Енрике, беше много доволен от представянето на отбора през второто полувреме и от победата в гостуването на Барселона с 2:1 във втория кръг на Шампионската лига по футбол.

Защитаващият титлата си френски тим стигна до обрат след попадения на 19-годишния Сени Маюлю в 38-ата минута и на Гонсало Рамос в самия край, след като Феран Торес беше открил резултата в 19-ата минута за испанския първенец.

"Изиграхме отличен мач. Началото беше трудно, защото те владееха много добре топката, което е нещо типично за тима на Барселона с толкова много класни играчи. Първите 20 минути бяха наистина тежки, а и ние допуснахме някои грешки. Но след това стабилизирахме играта си, успяхме да изравним, което ни даде допълнителна увереност на почивката. През второто полувреме бяхме по-добрият отбор. Създадохме доста положения, подобрихме значително представянето си и заслужено спечелихме", коментира Енрике , който е бивш футболист и треньор на Барселона.

Наставникът отличи и представянето на Сени Маюлю.

"Много съм щастлив, защото въпреки всичките трудности, постигнахме важна победа, а срещу Барса никога не е лесно. Маюлю притежава изключителна сила и може да даде много. Той има страхотни качества и е способен да играе както по-централно, така и по крилата. Много сме щастливи, че го имаме", добави испанският специалист.

Пари Сен Жермен е трети в класирането с пълен актив от 6 точки, а Барселона е 16-и с 3.

