БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Луис Енрике: Не загубихме търпение и показахме колко силен отбор сме

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на ПСЖ остава уверен преди реванша с Ливърпул и подчерта, че целта в Англия отново ще бъде победа

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази задоволството си от представянето на своя отбор при успеха с 2:0 над Ливърпул в първия четвъртфинал от Шампионската лига, като подчерта, че ключът към победата е бил търпението и ясната игрова идея.

"Мисля, че изиграхме наистина страхотен мач срещу противник от топ ниво. Не загубихме търпение и ясно знаехме какво трябва да направим“, заяви испанският специалист след двубоя в Париж.

Въпреки убедителния успех, Енрике призна, че тимът му е имал възможност да реши сблъсъка още в първата среща.

"С оглед на доминацията ни, особено през второто полувреме, можехме да вкараме още голове. Но футболът е такъв – трябва да го приемеш“, добави той.

Наставникът на френския шампион коментира и предстоящия реванш на „Анфийлд“, като подчерта, че неговият отбор няма да промени подхода си.

"Знаем, че там ще бъде изключително трудно. Но нашето мислене остава същото – отиваме, за да спечелим. Идеята да се затворим и да пазим резултата не е нашият стил.“

Енрике обърна внимание и на подкрепата от трибуните в Париж, като изрази удовлетворение от атмосферата и ролята на феновете за успеха.

Допълнително предимство за ПСЖ преди реванша е, че тимът няма ангажимент във френското първенство през уикенда, след като мачът с Ланс бе отложен. Това ще даде възможност на отбора да се подготви максимално добре за решаващия сблъсък на 14 април.

Свързани статии:

Арне Слот: Бяхме в режим на оцеляване срещу ПСЖ, но "Анфийлд“ може да обърне всичко
Мениджърът на Ливърпул вярва в обрат въпреки загубата с 0:2 в Париж
Чете се за: 02:17 мин.
ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига
Французите пропуснаха да разгромят англичаните на четвъртфиналите в...
Чете се за: 03:40 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
1
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
2
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
3
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
4
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
5
Мъжът, хванат с 6 промила алкохол на АМ "Струма", поиска по-лека мярка
6
Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Още от: Шампионска лига

Джейми Карагър разкритикува остро тактиката на Слот след тежката загуба на Ливърпул в Париж
Барселона обмисля жалба до УЕФА заради съдийството срещу Атлетико Барселона обмисля жалба до УЕФА заради съдийството срещу Атлетико
Чете се за: 02:07 мин.
Ханзи Флик: Не разбирам защо ВАР не се намеси - това е невероятно Ханзи Флик: Не разбирам защо ВАР не се намеси - това е невероятно
Чете се за: 01:27 мин.
Диего Симеоне: Показахме максимална ефективност срещу изключително силен съперник Диего Симеоне: Показахме максимална ефективност срещу изключително силен съперник
Чете се за: 01:47 мин.
Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите Атлетико усложни живота на Барселона и мечтае за полуфиналите
Чете се за: 03:47 мин.
ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига ПСЖ хвърли в размисли Ливърпул и предвкусва Топ 4 в Шампионската лига
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки Министерството на финансите ще публикува списък с обществените поръчки
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ) България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Чете се за: 04:15 мин.
По света
ВАС остави без уважение исканията на БНБ по делото за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Задържаният у нас шейх от ОАЕ остава в ареста
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Кой ще влезе в надпреварата за "Златна палма" в Кан тази...
Чете се за: 01:40 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ