Луис Енрике: Не загубихме търпение и показахме колко силен отбор сме

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике изрази задоволството си от представянето на своя отбор при успеха с 2:0 над Ливърпул в първия четвъртфинал от Шампионската лига, като подчерта, че ключът към победата е бил търпението и ясната игрова идея.

"Мисля, че изиграхме наистина страхотен мач срещу противник от топ ниво. Не загубихме търпение и ясно знаехме какво трябва да направим“, заяви испанският специалист след двубоя в Париж.

Въпреки убедителния успех, Енрике призна, че тимът му е имал възможност да реши сблъсъка още в първата среща.

"С оглед на доминацията ни, особено през второто полувреме, можехме да вкараме още голове. Но футболът е такъв – трябва да го приемеш“, добави той.

Наставникът на френския шампион коментира и предстоящия реванш на „Анфийлд“, като подчерта, че неговият отбор няма да промени подхода си.

"Знаем, че там ще бъде изключително трудно. Но нашето мислене остава същото – отиваме, за да спечелим. Идеята да се затворим и да пазим резултата не е нашият стил.“

Енрике обърна внимание и на подкрепата от трибуните в Париж, като изрази удовлетворение от атмосферата и ролята на феновете за успеха.

Допълнително предимство за ПСЖ преди реванша е, че тимът няма ангажимент във френското първенство през уикенда, след като мачът с Ланс бе отложен. Това ще даде възможност на отбора да се подготви максимално добре за решаващия сблъсък на 14 април.