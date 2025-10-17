Лука Дончич стана официален посланик на Мондиал 2026 в Лос Анджелис

Словенският баскетболен национал Лука Дончич беше посочен за официален посланик на световното първенство по футбол през следващата година, на което САЩ ще бъде съдомакин и някои от мачовете ще се играят в Лос Анджелис.

"Горд съм, че бъда обществен посланик за Мондиал 2026 в Лос Анджелис. Световното първенство е най-голямото спортно събитие, така че съм много развълнуван. Винаги съм гледал футбол, още откакто бях дете. Гледам и сега. Със сигурност е част от живота ми", каза 26-годишният баскетболист на Лос Анджелис Лейкърс, цитиран от изданието Eurohoops.net.

"Мисля, че Лос Анджелис е много хубав град. Имаме много култура. Футболът става все по-популярен в САЩ, особено в Лос Анджелис, така че мисля, че поради това, е идеален за домакинство. Спортът може да извлече най-доброто от хората, особено Световното първенство. Всички се събират, за да гледат Световното първенство, да гледат как най-добрите футболисти играят за страната си. Заради това вдъхновява не само децата, но и всички. Много съм развълнуван да бъда негов посланик", допълни звездата на Лейкърс.

С новата си роля Лука Дончич ще се присъедини към Меджик Джонсън в списъка с посланици на Мондиал 2026 в Лос Анджелис. Световното първенство по футбол през следващото лято ще се проведе в 16 града в САЩ, Мексико и Канада.