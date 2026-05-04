Лукас Петков попадна в идеалния отбор на кръга във Втора Бундеслига

За футболиста на Елферсберг това е втора номинация през сезона във втора дивизия.

Българският нападател Лукас Петков беше включен в идеалния отбор на кръга във Втора Бундеслига на популярното издание „Кикер“ след отличното представяне с екипа на Елферсберг през уикенда, където вкара два гола и подаде за още един при убедителната победа с 5:1 над Падерборн. Петков асистира за първото попадение в 4-ата минута, дело на Максимилиан Рор, а след това сам се разписа в 28-ата минута за 3:0 и в 41-ата за 4:0.

Така Лукас Петков има вече 13 попадения и 6 асистенции от началото на сезона и се нарежда на 8-о място при реализаторите, на 4 гола след Ноел Футкой (Гройтер Фюрт) и Матеуш Жуковски (Магдебург).

Това е втора номинация на българския футболист за идеалния отбор на кръга във второто ниво на германския футбол, като първата беше през есенния дял.

В схемата на „Кикер“ – странно подредена като 4-1-3-2, Петков е поставен на дясното крило. Нападателите са Жуковски, който с попаденията си измъкна Магдебург от зоната на изпадащите, и Щефен Тигес от Падерборн.

В идеалния отбор на 32-ия кръг има по двама футболисти от Херта (Берлин), от Хановер’96 и от Падерборн, които бяха сразени от тима на Петков, който пък е единствения представител на Елферсберг.

Два кръга преди края един от новите членове на Бундеслигата е ясен - Шалке'04. Втори е Елферсберг с 59, следвани от Хановер и Падерборн с по 58 и Дармщат с 51. Първите два отбора в крайното класиране печелят директна промоция, а третият играе допълнителен плейоф с 16-ия от елита.

#Втора Бундеслига 2025/26 #ФК Елферсберг #Лукас Петков

