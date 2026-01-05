Любослав Пенев си взе последно сбогом с Димитър Пенев

Любослав Пенев си взе последно сбогом със своя ментор и чичо Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст на 3 януари.

Любо Пенев не успя да присъства на поклонението пред тленните останки на великия футболист и треньор, което се проведе на Националния стадион "Васил Левски", тъй като се лекува от онкологично заболяване в германска клиника.