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Люис Хамилтън се завърна на върха с исторически първи полпозишън за Ферари в Мексико

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Спорт
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Седемкратният световен шампион изпревари Джордж Ръсел с едва девет хилядни, докато лидерът в шампионата Андреа Кими Антонели остана пети

Люис Хамилтън се завърна на върха с исторически първи полпозишън за Ферари в Мексико
Снимка: AP Photo
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Люис Хамилтън спечели квалификацията за Гран При на Мексико във Формула 1 и ще потегли от първа позиция в неделното състезание. Седемкратният световен шампион направи впечатляваща последна обиколка, която му донесе първия полпозишън с екипа на Ферари и общо 105-и в неговата кариера.

41-годишният британец записа време от 1:16.514 минути на пистата в Мексико Сити, като изпревари с минималните девет хилядни от секундата бившия си съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел, който остана втори с 1:16.523.

Третото място в квалификацията зае другият пилот на Ферари - Шарл Льоклер, който постигна резултат от 1:16.633 минути. Така италианският тим ще има двама представители сред първите трима на стартовата решетка.

За Хамилтън успехът има особено значение, тъй като слага край на тригодишното му чакане за нов полпозишън. Британецът също така се превърна в най-възрастния пилот, спечелил квалификация във Формула 1, след Марио Андрети на Гран При на Италия през 1982 година.

Въпреки силната конкуренция и късните опити на останалите пилоти, времето на Хамилтън се оказа недостижимо. Ръсел беше изключително близо до изненадата, но не успя да подобри постижението на своя сънародник.

Четвърти в квалификацията се нареди Макс Верстапен, който ще стартира непосредствено зад двата болида на Ферари и този на Мерцедес.

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели остана на пета позиция. Италианският пилот обаче се намира в отлична ситуация в битката за световната титла, като според представените изчисления може да си осигури шампионския трофей още в Мексико, ако завърши поне девети.

Сред останалите интересни моменти в квалификацията беше представянето на Лиъм Лоусън. Пилотът на Рейсинг Булс даде осмо време, но заради наказание с една позиция ще потегли девети, отстъпвайки място на своя съотборник Арвид Линдблад.

Сериозно разочарование претърпя Оскар Пиастри. Австралиецът не успя да преодолее втората част на квалификацията и остана едва 13-и.

Пиастри допусна грешка в средния сектор при първия си опит с нов комплект меки гуми, което го принуди да прекъсне бързата си обиколка. При следващото си излизане на трасето пилотът на Макларън отново не намери необходимото темпо и остана на близо четири десети от секундата от класирането за решителната трета фаза.

Състезателният уикенд в Мексико ще остане специален и за българския автомобилен спорт.

19-годишният Никола Цолов направи своя официален дебют във Формула 1, след като получи възможност да участва в първата свободна тренировка в петък с болида на Рейсинг Булс.

Българският талант демонстрира отлично темпо и завърши на впечатляващото 12-о място в първата си официална сесия в най-престижната автомобилна надпревара.

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#Формула 1 сезон 2026 #Гран При на Мексико #Люис Хамилтън

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