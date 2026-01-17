Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън ще има нов състезателен инженер, който ще му говори по радио уредбата през новия сезон, след като от Ферари обявиха, че досегашният Рикардо Адами ще изпълнява различна роля, съобщи Ройтерс. Адами вече ще отговаря за академията на пилоти на отбора и ще изготвя програмите им.

Тимът на Ферари, който завърши на четвърто място през изминалия сезон, като не спечели нито едно състезание, обяви, че новият инженер на Хамилтън ще бъде обявен скоро.

"Дали сме имали несъгласия? Да, като във всяка връзка. Но ние работим заедно и въпреки тях", коментира преди време 41-годишният британски пилот.

Люис Хамилтън, който премина във Ферари от Марцедес преди година, не се качи нито един път на подиума през сезона.

Адами е работил преди и с четирикратния световен шампион Себастиан Фетел и испанеца Карлос Сайнс, като е в тима от Маранело от 11 години.

Новият сезон във Формула 1 стартира на 8 март в Австралия, като предстои отборите да представят новите си болиди.