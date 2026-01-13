Мачът между Хамбургер и Байер Леверкузен бе отложен два часа преди началото му

Срещата между Хамбургер и Байер Леверкузен от 17-ия кръг на Бундеслигата бе отложена заради атмосферните условия в Хамбург, съобщиха и двата клуба.

Новината бе оповестена два часа преди началото на двубоя. Решението е взето от Германската футболна лига.

От средата на миналата седмица домакините са чистили леда по покрива на "Волкспаркщадион", но част от водата не се е оттекла. Разтопената вода води до големи точкови натоварвания на определени места по козирките на трибуните. Строителен инженер е преценил, че това води до риск за безопасността на зрителите.

Срещата ще бъде изиграна възможно най-скоро, твърдят от Байер Леверкузен.