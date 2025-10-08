БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
МВР влезе в сградата на Община Несебър
Чете се за: 00:12 мин.
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

Мачовете на националния отбор на България в ефира а БНТ 1 и БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Деца
националният отбор футбол години отстъпи връстниците словакия контрола
Снимка: БФС
Слушай новината


Обществената телевизия ще излъчи предстоящите две световни квалификации на
националния отбор на България за Мондиал 2026 г. На 11 октомври, събота, в 21:45 ч. на
Националния стадион „Васил Левски“ излиза тимът на Турция, в чиито редици блестят някои от
звездите на европейския футбол като Арда Гюлер, Кенан Йълдъз и Хакан Чалханоглу.

Началото на студийната програма по БНТ 1 и БНТ 3 е в 21:00 ч. Водещ на предаването
ще бъде Илиян Енев. В студиото ще гостуват Гошо Гинчев и Велислав Вуцов, а коментатор на
двубоя ще бъде Ивайло Ангелов. Зрителите ще видят още специални интервюта и преки
включвания с изявени фигури от българския футбол, сред които Радостин Кишишев и Лъчезар
Танев.


Непосредствено след края на мача, по традиция, зрителите ще чуят и всички отзиви,
които ще събере Стефан Георгиев. Мачът ще бъде дебют за новия национален селекционер на
„лъвовете“ Александър Димитров. В исторически план България никога не е губила от Турция
като домакин.


Три дни по-късно, на 14 октомври, вторник, в 21:45 ч. представителният ни тим гостува
на действащия европейски първенец Испания във Валядолид. „Ла Фурия Роха“ ще бъде без
някои от най-изявените си играчи като Ламин Ямал, Нико Уилямс и носителя на „Златната
топка“ за 2024 г. Родри, които отпаднаха поради травми.
Студиото преди срещата започва в 21:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Водещ е Радостин
Любомиров, а негови гости ще бъдат Владимир Манчев и Станислав Ангелов. Илиян Енев ще
коментира мача от испанския град, където ще бъде и Стефан Георгиев за всички мнения след
края на двубоя.

Незрящи се подготвят за първенство по стрелба с лазерно насочване
Незрящи се подготвят за първенство по стрелба с лазерно насочване
Децата в Царево се връщат на училище. Червен код за валежи в 7 области Децата в Царево се връщат на училище. Червен код за валежи в 7 области
Чете се за: 00:37 мин.
Новият учебен предмет "Добродетели и религия" влиза в училище Новият учебен предмет "Добродетели и религия" влиза в училище
Чете се за: 00:22 мин.
Двама ученици от Исперих върнаха изгубено портмоне на свой съученик Двама ученици от Исперих върнаха изгубено портмоне на свой съученик
Чете се за: 00:17 мин.
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Ще станем ли жертва на спекула преди официалното въвеждане на еврото? Ще станем ли жертва на спекула преди официалното въвеждане на еврото?
Чете се за: 00:30 мин.

Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха затворници и доброволци
Кризата с боклука отекна и в парламента: На помощ се включиха...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии" Депутатите одобриха на първо четене новия предмет "Добродетели и религии"
Чете се за: 01:10 мин.
Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта Манол Генов: Безхаберието от последната седмица отне живота на четирима човека, работим да върнем справедливостта
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Тръмп е поискал от Турция да убеди Хамас да приеме плана му за...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Полиция влезе в сградите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Близо 38 000 нарушения засне БГ ТОЛ за месец
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Политика по Балкански: Боклукът в Скопие в центъра на кампанията за...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
