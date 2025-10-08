Мачовете на националния отбор на България в ефира а БНТ 1 и БНТ 3



Обществената телевизия ще излъчи предстоящите две световни квалификации на

националния отбор на България за Мондиал 2026 г. На 11 октомври, събота, в 21:45 ч. на

Националния стадион „Васил Левски“ излиза тимът на Турция, в чиито редици блестят някои от

звездите на европейския футбол като Арда Гюлер, Кенан Йълдъз и Хакан Чалханоглу.

Началото на студийната програма по БНТ 1 и БНТ 3 е в 21:00 ч. Водещ на предаването

ще бъде Илиян Енев. В студиото ще гостуват Гошо Гинчев и Велислав Вуцов, а коментатор на

двубоя ще бъде Ивайло Ангелов. Зрителите ще видят още специални интервюта и преки

включвания с изявени фигури от българския футбол, сред които Радостин Кишишев и Лъчезар

Танев.



Непосредствено след края на мача, по традиция, зрителите ще чуят и всички отзиви,

които ще събере Стефан Георгиев. Мачът ще бъде дебют за новия национален селекционер на

„лъвовете“ Александър Димитров. В исторически план България никога не е губила от Турция

като домакин.



Три дни по-късно, на 14 октомври, вторник, в 21:45 ч. представителният ни тим гостува

на действащия европейски първенец Испания във Валядолид. „Ла Фурия Роха“ ще бъде без

някои от най-изявените си играчи като Ламин Ямал, Нико Уилямс и носителя на „Златната

топка“ за 2024 г. Родри, които отпаднаха поради травми.

Студиото преди срещата започва в 21:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3. Водещ е Радостин

Любомиров, а негови гости ще бъдат Владимир Манчев и Станислав Ангелов. Илиян Енев ще

коментира мача от испанския град, където ще бъде и Стефан Георгиев за всички мнения след

края на двубоя.