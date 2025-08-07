Мадисън е скъсал вътрешна кръстна връзка на дясното коляно

От Тотнъм потвърдиха, че халфът на тима Джеймс Мадисън ще пропусне по-голяма част от новия сезон, като клубът разкри, че футболистът е скъсал вътрешна кръстна връзка на дясното коляно, предаде ДПА.

Английският национал пропусна края на сезон 2024/25 заради контузия на коляното, но се върна за предсезонната подготовка при новия мениджър на тима Томас Франк. Мадисън се появи като резерва в контролата с Нюкасъл (1:1) в Република Корея, но падна от болка на тревата, без никой да го е докоснал в 86-ата минута. Страховете на "шпорите" се потвърдиха, като халфът ще претърпи операция в следващите дни.

"Можем да потвърдим, че Джеймс Мадисън ще се подложи на операция заради скъсани кръстни връзки на дясното коляно", се казва в позиция на клуба.