Мадона, Джъстин Бийбър, Шакира, Роналдо и Роналдиньо украсиха музикалното шоу на полувремето на финала на Мондиал 2026

Някои от най-големите звезди на музикалната сцена се появиха на терена на стадион "МетЛайф" за първото по рода си шоу на полувремето на мача за световната титла по футбол между Испания и Аржентина.

Мадона, Шакира, Джъстин Бийбър и корейската попгрупа BTS бяха сред участниците в спектакъла, който бе взаимстван от музикалните изпълнения, съпровождащи финалите в Националната футболна лига - Супербоул.

Мадона се появи на стадиона в открит автомобил, управляван от легендите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо. След това последва изпълнение на дуото The White Stripes, които изпълниха най-големия си хит "Seven Nation Army" с помощта на куклите от Улица "Сезам".

Щафетата премина в BTS, а след най-популярната K-Pop банда в света на сцената се появи и актьорът Джейсън Судекис в ролята на своя персонаж - футболния специалист Тед Ласо. Той извика на сцената Джъстин Бийбър, а край на спектакъла сложиха Шакира и Бърна Бой.

ФИФА въведе първото по рода си музикално шоу с идеята да набере средства за програмата си FIFA Global Citizen Education Fund.