БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Магията на Лука Дончич вдъхнови Лейкърс за силен старт в НБА Къп (ВИДЕО)

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:00 мин.
Спорт
Запази

Словенската суперзвезда се завърна подобаващо, а "езерняците" преодоляха Мемфис в НБА.

Снимка: Los Angeles Lakers/X
Слушай новината

Лос Анджелис Лейкърс откри победоносно своето участие в НБА Къп. Селекцията на Джей Джей Редик сломи Мемфис Гризлис със 117:112 в среща от първия кръг в група B, изиграна във „ФедексФорум“. „Езерняците“ трябваше да наваксват двуцифрен актив, но в заключителната четвърт нанесоха своя удар, а огромна роля изигра завръщането на Лука Дончич, който се завърна след кратко отсъствие и съсипа нервите на състава, воден от Туомас Лисало.

Припомняме, че двубоите от този турнир важат и за класирането на отборите в редовния сезон на най-силното първенство на света. Калифорнийският тим има на сметката си четири победи и две загуби, а „гризлитата“ са с три успеха и три поражения в Западната конференция. На 3 ноември (понеделник) Лейкърс ще домакинстват на Маями Хийт, докато Мемфис ще има визита на Торонто Раптърс.

Откриващите минути не разочароваха. Джарън Джаксън – джуниър и Джа Морант често даваха тон на домакините, докато от другата страна Лука Дончич и Джейк Ларейвия отвръщаха на предизвикателството в офанзивен план. Последва намеса и на Остин Рийвс, който демонстрира реализаторските си качества и тласна гостите към аванс 4 точки в края на встъпителния период.

Усилията, положени от ДеАндре Ейтън и Дончич, бяха в основата на това „езерняците“ да останат на лидерската позиция и в началото на следващата част. Отборът от щата Тенеси намери нужния отговор чрез Джак Ландейл, Винс Уилямс, Кентейвиъс Колдуел-Поуп и Джейлън Уелс, за да намери пътя към обрата и да се оттегли в съблекалнята при 69:55.

Ландейл и Колдулел-Поуп се превърнаха в главни действащи лица за „гризлитата“ и на старта на третата част. Рийвс и Дончич отвърнаха на предизвикателството, а калифорнийският тим си стъпи на краката, но Гризлис изкопчиха 2-точков актив след 36 минути игрово време.

Откриването на заключителната четвърт до голяма степен принадлежеше на Дончич, който се погрижи „езерняците“ обърнат хода на събитията в своя полза по пътя към двуцифрената разлика. Джаксън – джуниър и Уелс оставиха живи надеждите на „гризлитата“ за последен отпор, но Дончич нямаше спиране и във финалните акорди окончателно осигури спокойствието на гостите.

Лука Дончич бе неудържим при завръщането си в игра за Лейкърс. Словенската суперзвезда изригна с 44 точки, допълнени от 12 борби, 6 асистенции и 6 успешни шута отвъд дъгата.

Остин Рийвс се разписа с 21 точки. Джейк Ларейвия се отчете с 13 и 5 борби, Маркъс Смарт отбеляза 12 точки.

Джок Ландейл (5 борби) и Джейлън Уелс (7 овладени под двата ринга) отвърнаха с по 16 точки за Мемфис. Джарън Джаксън – джуниър приключи с 15 точки, Седрик Кауърд завърши с 13 и 10 овладени под двата ринга топки. Кам Спенсър и Кентейвиъс Коудлел-Поуп (5 асистенции) отбелязаха по 12.

#НБА Къп 2025 #НБА 2025/2026 # Мемфис Гризлис # Лос Анджелис Лейкърс #Лука Дончич

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на Републиката (СНИМКИ)
1
Напрежение на протеста срещу еврото на пътя за Прохода на...
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
2
Трагедия в София: Мъж застреля жена в магазин тази нощ
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
3
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
4
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи коментар пред БНТ след оттеглянето си от поста
5
"Аз съм юрист, а не популист" - Наталия Киселова с първи...
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
6
Моторист загина при катастрофа в Пловдив

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
2
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
3
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
4
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
5
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Баскетбол

Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Христо Крушарски, Илиян Филипов, Любомир Минчев и Ивет Лалова в "Арена спорт"
Рилски спортист си върна увереността в НБЛ Рилски спортист си върна увереността в НБЛ
Чете се за: 03:00 мин.
Монтана 2003 победи Рилски спортист в първия мач от женския баскетболен елит Монтана 2003 победи Рилски спортист в първия мач от женския баскетболен елит
Чете се за: 01:12 мин.
Академик счупи каръка в НБЛ Академик счупи каръка в НБЛ
Чете се за: 03:07 мин.
Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор
Чете се за: 02:00 мин.
Везенков и Олимпиакос издържаха теста срещу Апоел в Евролигата (ВИДЕО) Везенков и Олимпиакос издържаха теста срещу Апоел в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Чете се за: 17:05 мин.
По света
България отдаде почит на своите будители България отдаде почит на своите будители
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад Най-тихите 16 минути: Хиляди в Сърбия почетоха паметта на жертвите от Нови Сад
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Имаме ли съвременни будители?
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Съкровищата на Египет на едно място: Откриват Големия музей в Гиза
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Президентът Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ