Магията на Лука Дончич вдъхнови Лейкърс за силен старт в НБА Къп (ВИДЕО)

Лос Анджелис Лейкърс откри победоносно своето участие в НБА Къп. Селекцията на Джей Джей Редик сломи Мемфис Гризлис със 117:112 в среща от първия кръг в група B, изиграна във „ФедексФорум“. „Езерняците“ трябваше да наваксват двуцифрен актив, но в заключителната четвърт нанесоха своя удар, а огромна роля изигра завръщането на Лука Дончич, който се завърна след кратко отсъствие и съсипа нервите на състава, воден от Туомас Лисало.

Припомняме, че двубоите от този турнир важат и за класирането на отборите в редовния сезон на най-силното първенство на света. Калифорнийският тим има на сметката си четири победи и две загуби, а „гризлитата“ са с три успеха и три поражения в Западната конференция. На 3 ноември (понеделник) Лейкърс ще домакинстват на Маями Хийт, докато Мемфис ще има визита на Торонто Раптърс.

Откриващите минути не разочароваха. Джарън Джаксън – джуниър и Джа Морант често даваха тон на домакините, докато от другата страна Лука Дончич и Джейк Ларейвия отвръщаха на предизвикателството в офанзивен план. Последва намеса и на Остин Рийвс, който демонстрира реализаторските си качества и тласна гостите към аванс 4 точки в края на встъпителния период.

13 first quarter points for Luka Magic!



LAL-MEM • East Group B@emirates NBA Cup on Prime pic.twitter.com/zZ98GnHTIC — NBA (@NBA) November 1, 2025

Усилията, положени от ДеАндре Ейтън и Дончич, бяха в основата на това „езерняците“ да останат на лидерската позиция и в началото на следващата част. Отборът от щата Тенеси намери нужния отговор чрез Джак Ландейл, Винс Уилямс, Кентейвиъс Колдуел-Поуп и Джейлън Уелс, за да намери пътя към обрата и да се оттегли в съблекалнята при 69:55.

Ландейл и Колдулел-Поуп се превърнаха в главни действащи лица за „гризлитата“ и на старта на третата част. Рийвс и Дончич отвърнаха на предизвикателството, а калифорнийският тим си стъпи на краката, но Гризлис изкопчиха 2-точков актив след 36 минути игрово време.

LUKA SPLASH FOR 30!



LAL-MEM • East Group B@emirates NBA Cup on Prime pic.twitter.com/BjWJBeEPql — NBA (@NBA) November 1, 2025

Откриването на заключителната четвърт до голяма степен принадлежеше на Дончич, който се погрижи „езерняците“ обърнат хода на събитията в своя полза по пътя към двуцифрената разлика. Джаксън – джуниър и Уелс оставиха живи надеждите на „гризлитата“ за последен отпор, но Дончич нямаше спиране и във финалните акорди окончателно осигури спокойствието на гостите.

LUKA. HAS. 40.



There's still over 5 minutes to play in the 4Q!



LAL-MEM • West Group B

@emirates NBA Cup on Prime: https://t.co/lAVgBCLkLz pic.twitter.com/Msc8N2xLJm — NBA (@NBA) November 1, 2025

Лука Дончич бе неудържим при завръщането си в игра за Лейкърс. Словенската суперзвезда изригна с 44 точки, допълнени от 12 борби, 6 асистенции и 6 успешни шута отвъд дъгата.

Luka Dončić in his return to the court tonight:



44 points

12 rebounds

6 assists



Lakers moves to 1-0 in @emirates NBA Cup West Group B play! pic.twitter.com/yMUsm1SVxz — NBA (@NBA) November 1, 2025

Остин Рийвс се разписа с 21 точки. Джейк Ларейвия се отчете с 13 и 5 борби, Маркъс Смарт отбеляза 12 точки.

Джок Ландейл (5 борби) и Джейлън Уелс (7 овладени под двата ринга) отвърнаха с по 16 точки за Мемфис. Джарън Джаксън – джуниър приключи с 15 точки, Седрик Кауърд завърши с 13 и 10 овладени под двата ринга топки. Кам Спенсър и Кентейвиъс Коудлел-Поуп (5 асистенции) отбелязаха по 12.