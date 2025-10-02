магьосникът хари

Вероятно веднага, щом видите заглавието, ще си помислите, че има препратка към най-известния магьосник, зовящ се Хари: Хари Потър. И ще сте прави. Просто защото от началото на сезона един друг Хари извършва фокуси, които го изпращат в най-висшата категория на футболното майсторство. Англичанинът Кейн вече има 17 гола в 9 срещи от старта на 2025/2026, което е убийствено. Да, някои биха казали, че той щеше да подобри рекорда на Алън Шиърър за най-много голове в историята на Висшата лига, ако беше останал да играе в родината си. Да, някои ще кажат, че е лесно да вкарваш в Германия за Байерн Мюнхен, когато отборът ти е толкова по-силен от всички останали, а около теб играят толкова забележителни състезатели. Да, работата на Хари Кейн е да вкарва голове. Всичко е вярно. Но 17 гола в 9 мача?! Стига.

Хари Кейн вече стигна до 70 гола в Бундеслигата в скромните 67 мача с екипа на баварците. Освен това той подобри един изумителен рекорд, принадлежащ до съвсем скоро на Кристиано Роналдо и Ерлинг Холанд: за най-бързо достигане до 100 гола за тим от топ 5 първенствата. Англичанинът го направи за Байерн в първите си 104 срещи, докато петкратният носител на Златната топка и норвежката машина за голове го сториха съответно за Реал Мадрид и Манчестър Сити в 105 двубоя.

Дори ако се правят сравнения с колосите в световния футбол, що се касае до атаката – Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Роберт Левандовски – Кейн в момента пак успява да ги изпревари.

За първите си 9 мача през сезон 2014/2015 Кристиано Роналдо вкарва 13 гола за Кралския клуб. Аржентинският гений с номер 10 никога е отбелязвал повече от 12 гола за първите 9 мача, в които е участвал на старта на някой сезон, като два пъти достига до този брой попадения – през 2011/2012 и 2017/2018 за Барселона.

Полският голаджия Левандовски успя да преодолее противниковите вратари 13 пъти за 9 срещи през 2021/2022 с екипа на сегашния тим на Кейн – Байерн Мюнхен. Е, имаме човек, който е успявал да вкара 17 гола за 9 мача – Ерлинг Холанд във времената, в които все още носеше фланелката на австрийския Ред Бул Залцбург.

Дори ако напуснем тази тясна рамка на първите 9 мача, пак е трудно да открием по-добро постижение. Нека разширим малко границите на проверката – дали някой е успявал да вкара повече от 17 попадения за 9 срещи изобщо в някой сезон? Да. Роналдо бележи 18 пъти през април 2018. Същото прави през март 2012 Лионел Меси.

Да погледнем към Шампионската лига. Хари Кейн беше много близо до вечната слава в турнира през 2019, когато със тогавашния си Тотнъм отстъпи на Ливърпул във финала. От всички играчи, които са вкарвали поне 10 гола в най-комерсиалния клубен турнир, само седем имат по-добро съотношение мачове/голове от английския нападател.

След попаденията си срещу Пафос през тази седмица Кейн вече има 44 точни изстрела в 59 срещи. Или 0.75 гола средно на мач в Шампионската лига. Голмайстор номер 1 в историята на надпреварата Кристиано Роналдо е с коефициент 0.77 с извънземните 140 гола в 183 срещи, докато цифрите на Меси са 129 попадения в 163 мача или 0.79. Ясно е, с тях двамата е трудно да се мери човек. На върха по този показател към днешна дата е Ерлинг Холанд, неслучайно често оприличаван на робот. Съотношението на норвежеца е ... внимание ... 1.04 гола средно на мач в турнира, след като е реализирал 52 гола в 50 мача. Не бива обаче да забравяме, че в ранните етапи на кариерата си Хари Кейн далеч нямаше чак такова светкавично развитие като останалите гореспоменати, след като той дълго се подвизаваше в състави като Лейтън Ориент, Норич и Лестър, преди да се установи при „шпорите“, но дори и в Северен Лондон не можем да кажем, че имаше гарантирано участие в Шампионската лига.

В Байерн обаче говорим за съвсем различна версия на Кейн. Споменах за 70-те му гола само в Бундеслигата, които не са били по силите на нито един друг състезател за толкова кратко време преди него. До момента той бележи за баварците средно на всеки 79 минути. Това е направо чудовищно и е много трудно да повярваме, че ще успее да остане на това статистическо ниво още дълго.

Да, той може и да не е най-известният Хари в целия свят, но във футболните среди със сигурност е заради непрестанните си фокуси пред противниковата врата.