Байерн Мюнхен откри кампанията си през новия сезон с рагромна победа, Хари Кейн избухна с хеттрик

Байерн Мюнхен постигна гръмка победа над РБ Лайпциг с 6:0 в двубой от първия кръг на германската Бундеслига.

На "Алианц Арена" Хари Кейн избухна с хеттрик, два гола добави Майкъл Олисе, а Луис Диас се разписа веднъж.

Така седмица след като спечелиха Суперкупата на Германия, баварците дадоха сериозна заявка за защитата на титлата си от миналия сезон в германския елит.

Момчетата на наставника Венсан Компани бяха абсолютни господари на терена.

Майкъл Олисе откри резултата в 27-а минута, а само пет минути по-късно Луис Диас се разписа за първи път с екипа на Байерн в Бундеслигата. Олисе отново бе точен в 42-а минута, с което фиксира класическото 3:0 до почивката. Серж Гнабри се отличи с две ключови асистенции, допринасяйки за доминацията на баварците.

Втората част се превърна в рецитал на Хари Кейн, който вече има 65 попадения в едва 64 мача за Байерн след трансфера си при баварците от Тотнъм през лятото на 2023 г.

През второто полувреме английският национал записа осмия си хеттрик в Бундеслигата, реализирайки в 64-ата, 74-ата и 78-ата минути, като Диас подаде за две от попаденията.