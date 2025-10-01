Махат директора на "Автомобилна инспекция" и още 3-ма служители

Вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов заяви, че България дължи извинение както на чуждите шофьори, така и на българските граждани, след като инспектори от Автомобилната администрация бяха хванати да изнудват хора по „грозен начин“.

Караджов обяви строги мерки:

всички инспектори на пътя ще носят боди камери;

ще има задължителна ротация на служителите, за да се прекъснат местните зависимости;

международната организация „Прозрачност без граници“ ще прави външен одит на Агенцията.

„Няма чадър, няма компромиси, няма изключения. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните – наказани“, подчерта министърът.

Заради скандала ще бъдат освободени четирима висши служители, включително директорът на Главна дирекция „Автомобилна инспекция“.