"Делфините" надделяха над "червените" в София.

Макаби охлади ентусиазма на Апоел в Евролигата (ВИДЕО)
Снимка: euroleaguebasketball.net
Макаби Тел Авив взе първа глътка въздух през новия сезон в Евролигата. Момчетата на Одед Каташ надделяха над в израелския дуел, след като отказаха Апоел Тел Авив със 103:90 в мач от третия кръг. В "Арена 8888", София взимането на сериозно надмощие се оказа мираж през първите три части, но заключителната четвърт "делфините" нарушиха статуквото за първи успех в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, спирайки серията на баскетболистите на Димитрис Итудис от две поредни победи при дебюта им в турнира на богатите.

Така "жълтите" имат на сметката си една победа и две загуби, а актуалният шампион в Еврокъп е с огледален баланс. На 14 октомври (вторник) Макаби ще приеме Барселона. От своя страна Апоел ще има гостуване на Валенсия.

Стартът предложи смяна на водачеството, като реализатори не липсваха и от двете страни. Илайджа Брайънт и Дан Отуру често влизаха в тази роля за домакините, а от другата страна Лони Уокър О‘Шей Брисет, Роман Соркин и Джейлън Хоард показаха какво могат. Това обаче не спря „червените“ да се откъснат с точка в края на първата част.

Картината рядко се променяше и във втория период, Отуро имаше други планове в края на първото полувреме, когато почти собственоръчно оформи 45:43 на голямата почивка в полза на отбора, домакинстващ на българска земя.

Традицията бе затвърдена и при подновяването на играта от основните реализатори на двата тима. Този път Брисет имаше последната дума в края на третата десетка и гостите изкопчиха разлика от 2 точки.

Солидната игра в защита, комбинирана с точните стрелби на Ти Джей Лийф и Джефри Доутин, дадоха тласък на „делфините“, които нарушиха статуквото за старт на последната част и двуцифрена преднина. Класата на Василие Мицич и присъствието на Отуру внесоха доза живот за действащия шампион в Еврокъп, но Хорад и Уокър оставиха радостта в гостуващите редици.

Лони Уокър вдъхнови Макаби с 20 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Ошей Брисет отбеляза 19, Джефри Доутин и Джелън Хоард имат по 13, Роман Соркин завърши с 12.

Илайджа Брайънт отвърна за Апоел с 18 точки. Антонио Блекни финишира с 16 и 4 успешни стрелби от далечна дистанция, Дан Отуру приключи с 15, Василие Мицич наниза 14, Крис Джоунс остана с 12.

#Евролига 2025/26 #БК Апоел Тел Авив #БК Макаби Тел Авив

