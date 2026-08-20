БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от...
Чете се за: 00:50 мин.
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение...
Чете се за: 01:25 мин.
Прокуратурата разследва нарушения при изграждането на Лот...
Чете се за: 01:57 мин.
Схема за източване на средства във водния сектор –...
Чете се за: 02:22 мин.
Отвориха за къпане плаж "Изток" в Свети Влас...
Чете се за: 02:32 мин.
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас:...
Чете се за: 03:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Макс Верстапен сложи край на спекулациите и остава в Ред Бул до 2030 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

Четирикратният световен шампион подписа нов дългосрочен договор дни преди домашното си Гран При на Нидерландия

макс верстапен сложи спекулациите остава ред бул 2030 година
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Макс Верстапен обвърза дългосрочно бъдещето си с Ред Бул, след като подписа нов договор с отбора до края на 2030 година. По този начин нидерландецът сложи край на продължилите месеци спекулации около следващата стъпка в кариерата си.

Предишният контракт на четирикратния световен шампион във Формула 1 беше до 2028 година, но двете страни постигнаха споразумение за удължаването му с още два сезона. Когато новият договор изтече в края на 2030-а, Верстапен ще бъде на 33 години.

През последните месеци бъдещето на нидерландеца беше обект на множество спекулации. Според информациите неговите представители са провеждали разговори за евентуална промяна през 2027 година, но новото споразумение с Ред Бул окончателно потвърждава намерението му да продължи с отбора, с който постигна най-големите успехи в кариерата си.

"Наистина съм много доволен от новия договор. Разполагаме с най-добрия екип и съм развълнуван да продължим да работим заедно, за да се върнем на върха“, заяви Верстапен след подписването.

Настоящият сезон не се развива според обичайно високите стандарти на нидерландеца. Към момента той заема шесто място в генералното класиране, като изостава със 110 точки от лидера Кими Антонели.

Новият договор на Верстапен внася допълнителна яснота и около пазара на пилоти преди сезон 2027, като към момента не се очакват сериозни размествания сред водещите отбори във Формула 1.

Новината идва непосредствено преди един от най-специалните стартове за Верстапен. Формула 1 се завръща след лятната пауза с Гран При на Нидерландия, което ще се проведе в неделя, 23 август, от 16:00 часа българско време.



#Макс Верстапен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на България
2
Руски самолет прелетя тази вечер през въздушното пространство на...
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
3
За утре жълт код в цялата страна с температури до 39°
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска апаратура за нуждите на детските клиники
4
В Националната кардиологична болница ще бъде дарена медицинска...
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време похарчените пари за тяхното лечение
5
Чрез мобилно приложение: Пациентите вече ще виждат в реално време...
По-високи цени: Ново поскъпване на горивата и моторните масла
6
По-високи цени: Ново поскъпване на горивата и моторните масла

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
3
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
4
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
5
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
6
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко

Още от: Формула 1

Верстапен остава в Ред Бул до 2030 година
Верстапен остава в Ред Бул до 2030 година
Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола" Никола Цолов ще направи първия си тест на болид от Формула 1 в края на август на "Имола"
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
15197
Чете се за: 03:30 мин.
Макс Верстапен и Ландо Норис засипаха Кими Антонели с похвали: Италианецът е най-впечатляващият пилот през сезона Макс Верстапен и Ландо Норис засипаха Кими Антонели с похвали: Италианецът е най-впечатляващият пилот през сезона
Чете се за: 02:50 мин.
Формула 1 има резервен план: Европа може да приеме финала на сезона Формула 1 има резервен план: Европа може да приеме финала на сезона
Чете се за: 01:45 мин.
Ландо Норис триумфира в Унгария след драматичен обрат в Макларън Ландо Норис триумфира в Унгария след драматичен обрат в Макларън
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се лекува у нас
Апелативният съд в Щип отказа на Ива Михайлова разрешение да се...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради критично ниското ниво на Дунав
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Съдът остави в ареста бащата и сина, обвинени за разпространение на психотропни лекарства Съдът остави в ареста бащата и сина, обвинени за разпространение на психотропни лекарства
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала Крадците стигнаха твърде нависоко: Задигнаха табелата от метеорологичната станция на връх Мусала
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с генералния...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Дойде времето българската прокуратура да покаже за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Схема за източване на средства във водния сектор – нанесени...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Среща на вицепремиера Иво Христов с кмета на Бургас: Държавата...
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ