Макс Верстапен сложи край на спекулациите и остава в Ред Бул до 2030 година

Макс Верстапен обвърза дългосрочно бъдещето си с Ред Бул, след като подписа нов договор с отбора до края на 2030 година. По този начин нидерландецът сложи край на продължилите месеци спекулации около следващата стъпка в кариерата си.

Предишният контракт на четирикратния световен шампион във Формула 1 беше до 2028 година, но двете страни постигнаха споразумение за удължаването му с още два сезона. Когато новият договор изтече в края на 2030-а, Верстапен ще бъде на 33 години.

През последните месеци бъдещето на нидерландеца беше обект на множество спекулации. Според информациите неговите представители са провеждали разговори за евентуална промяна през 2027 година, но новото споразумение с Ред Бул окончателно потвърждава намерението му да продължи с отбора, с който постигна най-големите успехи в кариерата си.

"Наистина съм много доволен от новия договор. Разполагаме с най-добрия екип и съм развълнуван да продължим да работим заедно, за да се върнем на върха“, заяви Верстапен след подписването.

Настоящият сезон не се развива според обичайно високите стандарти на нидерландеца. Към момента той заема шесто място в генералното класиране, като изостава със 110 точки от лидера Кими Антонели.

Новият договор на Верстапен внася допълнителна яснота и около пазара на пилоти преди сезон 2027, като към момента не се очакват сериозни размествания сред водещите отбори във Формула 1.

Новината идва непосредствено преди един от най-специалните стартове за Верстапен. Формула 1 се завръща след лятната пауза с Гран При на Нидерландия, което ще се проведе в неделя, 23 август, от 16:00 часа българско време.







