Мактоминей ще претърпи операция и ще отсъства от игра до октомври

Полузащитникът на Наполи Скот Мактоминей ще претърпи медицинска процедура заради проблем със сърдечния ритъм, съобщиха от италианския шампион.

29-годишният шотландец е диагностициран с лека и доброкачествена аритмия, заради която в следващите дни ще му бъде извършена импулсно-полева аблация (PFA) — минимално инвазивна процедура, използвана при лечението на определени нарушения на сърдечния ритъм.

От Наполи уточниха, че Мактоминей ще бъде извън състава до края на първата международна пауза за сезона. Очаква се халфът да се завърне в игра през октомври.

Мактоминей се превърна във важна фигура за Наполи след пристигането си в клуба и помогна на тима да спечели шампионската титла на Италия през 2025 година.

Халфът започна като титуляр при загубата на Наполи с 1:2 от Комо в неделя, но бе заменен през второто полувреме.

От клуба не посочват точна дата за завръщането на Мактоминей, но очакванията са той да бъде готов за игра след края на международната пауза през октомври.