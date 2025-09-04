БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Малена Замфирова е сред петимата най-добри млади спортисти в 10-тите награди на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски"

Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Малена Замфирова направи истинска сензация в сноуборда, след като само на 15 години зае второ място на Световна купа в Криница, Полша.

Малена Замфирова
Снимка: БГНЕС
Сноубордистката Малена Замфирова бе избрана сред петимата най-добри млади спортисти в 10-тите награди на Европейските олимпийски комитети „Пьотър Нуровски“.

Малена бе номинирана от Управителния съвет на Българския олимпийски комитет, съвместно с представители на спортистите. В гласуването за петимата най-добри млади спортисти на Европейските олимпийски комитети (ЕОК) гласуваха членове на всички национални олимпийски комитети, както и специална експертна комисия.

„Щастлива съм, че Управителният съвет на БОК взе решение да подаде кандидатурата на наш състезател в зимните спортове и това е Малена Замфирова. Нейните качества, талант и успехи бяха оценени на най-високо ниво и в конкуренцията на стотици елитни състезатели от цяла Европа. Това е признание както за нея, така и за нейното семейство, треньори, ръководство на федерацията“, обяви председателянт на БОК Весела Лечева, която днес получи писмо от ЕОК с имената на победителите.

Малена Замфирова ще получи специален приз от Европейските олимпийски комитети (EОК) по време на церемония в Малта на 3-ти октомври, както и парична премия. Именно в Малта, по време на 45-ия семинар на ЕОК и Форума за олимпийска солидарност, ще се проведе гласуването за големия победител в зимните спортове, но Малена вече си гарантира място сред най-добрите на континента.

По азбучен ред отличените от Европейските олимпийски комитети са:

1. Ярослав ЛАВРЕНЮК (УКР), скелетон

2. Унай ЛОПЕС СОУСА (Исп), сноуборд

3. Фин СОНЕКАЛБ (Гер), бързо пързаляне с кънки

4. Флора ТАБАНЕЛИ (Ит), ски свободен стил

5. Малена ЗАМФИРОВА, сноуборд

Малена Замфирова направи истинска сензация в сноуборда, след като само на 15 години зае второ място на Световна купа в Криница, Полша (март 2025), отстранявайки по пътя си именити шампионки. Малена спечели и златен медал на Световно първенство за юноши и девойки в Закопане, Полша (март 2025 г.) заедно с брат си Тервел, а двамата бяха обявени за една от сензациите в световния сноуборд.

Наградата на ЕОК „Пьотр Нуровски“ за най-добър млад спортист е в памет на Пьотър Нуровски, президентът на Полския олимпийски комитет, който загина при самолетна катастрофа в Смоленск, Русия, отнела живота и на президента на Полша. Нуровски беше и член на Изпълнителния комитет на Европейските олимпийски комитети (EOК). От 2016 г. се връчват две награди годишно - за летни и зимни спортове. Победителят получава трофея и стипендия за подготовка. Останалите спортисти от второ до пето място ще си тръгнат също с плакети и парична премия.

