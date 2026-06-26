Манчестър Сити чупи британския трансферен рекорд за Елиът Андерсън

Манчестър Сити е на крачка от осъществяването на най-скъпия трансфер в историята на британския футбол. Според информация на BBC шампионите са постигнали споразумение с Нотингам Форест за привличането на полузащитника Елиът Андерсън срещу сума, която може да достигне 130 милиона паунда с включените бонуси.

23-годишният английски национал вече се очаква да премине медицински прегледи, след което да финализира преминаването си на „Етихад“.

От Нотингам Форест са отхвърлили две предишни оферти на Сити, но в крайна сметка третото предложение е удовлетворило финансовите изисквания на клуба. Така сделката ще надмине досегашния британски рекорд от 125 милиона паунда, платени от Ливърпул за Александър Исак през миналото лято.

Личните условия на футболиста не се очаква да представляват проблем, а още от началото на преговорите е съществувала увереност, че трансферът ще бъде завършен.

В момента Андерсън е част от националния отбор на Англия на Световното първенство и се подготвя за последния мач на тима от груповата фаза срещу Панама. Наскоро халфът заяви, че е оставил бъдещето си на заден план, за да се концентрира изцяло върху представянето си с екипа на „трите лъва“.

Андерсън премина в Нотингам Форест от Нюкасъл през 2024 година срещу 35 милиона паунда. За два сезона той изигра 88 мача за клуба и се утвърди като един от най-перспективните английски полузащитници, което логично привлече вниманието на Манчестър Сити.