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Манчестър Сити и ПСЖ в битка на европейските шампиони, още няколко интригуващи сблъсъка в Шампионската лига

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 04:05 мин.
Спорт
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"Гражданите“ посрещат парижани на "Етихад“ след впечатляваща победа над Ливърпул, а Реал Мадрид гостува на Рома в друг от големите мачове на вечерта

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Снимка: БГНЕС
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Шампионската лига продължава с нова порция футболни емоции, а големият акцент във втория кръг на основната фаза е сблъсъкът между Манчестър Сити и Пари Сен Жермен. Двата европейски гранда ще премерят сили на стадион „Етихад“ в Манчестър в двубой, който противопоставя отборите, спечелили най-престижния клубен турнир на Стария континент през последните три сезона.

Очакванията са за изключително оспорвана среща между два състава, които разполагат с огромна индивидуална класа и амбиции за ново европейско отличие.

Манчестър Сити влиза в дербито с повишено самочувствие след категоричната победа с 3:0 над Ливърпул на "Анфийлд“. Успехът срещу един от големите съперници в английския футбол е сериозен психологически стимул за "гражданите“ преди европейското предизвикателство.

Английският клуб обаче продължава да бъде съпътстван и от темата за финансовите обвинения срещу него. Сити е изправен пред обвинения за 114 предполагаеми нарушения на финансовите правила в Англия, като случаят остава сред най-обсъжданите въпроси около клуба извън терена.

Въпреки това вниманието тази вечер ще бъде насочено основно към представянето на футболистите и възможността английският тим да постигне важна победа срещу един от най-сериозните си конкуренти в Европа.

Пари Сен Жермен също пристига в Манчестър след успех във вътрешното първенство. Парижани се наложиха с 3:1 над Льо Ман в Лига 1 и ще се опитат да пренесат положителния импулс и в Шампионската лига.

Гостуването на "Етихад“ обаче обещава да бъде далеч по-сериозно изпитание. Сблъсъкът между двата отбора ще бъде важен ориентир за моментното им състояние и амбициите им в европейската надпревара.

Друг от най-очакваните двубои противопоставя Рома и Реал Мадрид на италианска земя. Рекордьорът по спечелени титли в Шампионската лига ще гостува във Вечния град с амбицията да затвърди позициите си сред водещите претенденти за трофея.

Испанският гранд традиционно поставя най-високи цели в турнира, но срещите срещу италиански съперници винаги крият сериозни предизвикателства.

Рома от своя страна ще разчита на домакинското предимство и подкрепата на своите привърженици, за да се противопостави на именития си съперник.

Интересен сблъсък се очертава и в Бирмингам, където Астън Вила приема турския гранд Фенербахче.

Английският тим ще се стреми да използва предимството на собствения терен, докато гостите от Истанбул ще търсят положителен резултат в едно от трудните си европейски гостувания.

Двата отбора ще имат възможност да направят важна крачка към по-доброто си класиране в основната фаза на турнира.

Ливърпул също има европейски ангажимент, като ще се изправи срещу австрийския ЛАСК Линц. На пръв поглед "червените“ изглеждат в по-благоприятна позиция, но ситуацията в състава им създава предпоставки за интрига.

Отборът от "Анфийлд“ трябва да реагира след тежкото поражение с 0:3 от Манчестър Сити, а допълнителни затруднения създават и проблемите с контузени футболисти.

Това може да наложи промени в състава и да даде възможност на австрийския тим да потърси изненадата.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Пари Сен Жермен #ФК Манчестър Сити

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