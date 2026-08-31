Манчестър Сити обяви трансфера на крило от Палмейрас

Манчестър Сити официално финализира трансфера на 22-годишното крило Алан от Палмейрас.



Според „Скай Спортс“ английският клуб ще плати 32 милиона паунда за бразилеца, а с бонусите сумата може да достигне 34 милиона.

Алан подписа петгодишен договор с „гражданите“ и определи преминаването си на „Етихад“ като най-гордия момент в живота си.

„Манчестър Сити е един от най-атрактивните клубове в света. Обичам Палмейрас и винаги ще го обичам, но решението да дойда тук беше лесно. Искам да бъда най-добрата версия на себе си и вярвам, че Сити е идеалното място за моите амбиции. Ще дам всичко от себе си, за да се възползвам от тази възможност“, заяви бразилецът.

Алан е продукт на школата на Палмейрас и до момента не е играл за друг клуб. Той дебютира за първия отбор през януари 2025 година, като впоследствие записа 69 мача и осем гола за „зелено-белите“.

С привличането му Манчестър Сити продължава активната си работа на трансферния пазар. Алан е петото ново попълнение на тима след Елиът Андерсън, Аюб Буади, Жереми Монга и Херонимо Рули.

Очаква се до затварянето на трансферния прозорец „гражданите“ да направят още два сериозни хода – за Коди Гакпо от Ливърпул и Енцо Фернандес от Челси.