ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Манчестър Сити постигна разгромен успех в домакинството си на Бърнли

Милен Костов
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
"Гражданите" стигнаха до успеха с помощта на Максим Естев, който си отбеляза два автогола.

Манчестър Сити Ерлинг Холанд
Снимка: БТА
Манчестър Сити победи Бърнли с 5:1 в мач от 6-ия кръг на Висшата лига. Максим Естев си отбеляза два автогола, а Ерлинг Халанд също бе точен на два пъти.

"Гражданите" поведоха в 12-ата минута на стадион "Етихад" след автогол. Мартин Дубравка изби удар на Жереми Доку, но топката се отби в Максим Естев и попадна във вратата.

Гостите възобновиха равенството в 38-ата минута. Джейдън Антъни засече от движение подаване по земя в наказателното поле на Куилиндши Хартман.

След почивката възпитаниците на Хосеп Гуардиола върнаха преднината си. Матеуш Нунеш стреля от воле за 2:1.

Четири минути по-късно Максим Естев си отбеляза втори автогол. Бранителят се провини, в опит да изчисти подаване на Матеуш Нунеш.

В последната минута на редовното време Ерлинг Холанд напомни за себе си, като записа името си сред голмайсторите. Нападателят стреля след пас на Жереми Доку. Три минути по-късно той удвои головата си сметка и оформи крайния резултат, след като се озова сам срещу вратаря.

Манчестър Сити заема 3-ото място в класирането с актив от 10 точки. Бърнли се намира на 17-ата позиция в подреждането с 4 пункта.

