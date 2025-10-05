Манчестър Сити спечели гостуването на Брентфорд с гол на Ерлинг Холанд

Манчестър Сити победи Брентфорд с минималното 1:0 в последния мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд бе автор на победния гол.

"Гражданите" побързаха да открият резултата на стадион "Брендфорд Къмюнити" в Лондон още в 9-ата минута. Йошко Гвардиол изведе Ерлинг Холанд, който подпечата трите точки за тима си.

След почивката дойде и единственият точен удар за домакините. Бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго се отскубна от центъра и остана сам срещу Джанлуиджи Донарума. Нападателят опита да копне топката над стража, но италианецът изби удара му. Това бе и първото докосване на топката, на играч на домакините, в противниковото наказателно поле.

Манчестър Сити се изкачи до 5-ата позиция в подреждането с актив от 13 пункта. Брентфорд остава на 16-ото място в класирането със 7 точки.