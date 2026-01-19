БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валентино - маестрото на италианската мода, почина на 93...
Чете се за: 01:00 мин.
Доц. Цеков за хода на президента - какъв е юридическият...
Чете се за: 01:22 мин.
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев...
Чете се за: 03:30 мин.
Удължават грипната епидемия във Варна
Чете се за: 00:45 мин.
Вдигат заплатите в бюджетния сектор с 5%, очакванията са...
Чете се за: 02:05 мин.
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

Манчестър Сити взе един от най-добрите защитници на Висшата лига

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Марк Гехи подписа договор за 5 години и половина.

Марк Гехи
Снимка: Facebook / Manchester City
Манчестър Сити официално обяви привличането на защитника Марк Гехи от Кристъл Палас с договор за пет години и половина.

25-годишният национал на Англия подписа контракт, който ще го обвързва с „гражданите“ до лятото на 2031 година. Той е второто ново попълнение на клуба през януарския трансферен прозорец след трансфера на крилото Антоан Семеньо от Борнемут по-рано този месец.

Смятан за един от най-качествените млади централни защитници във Висшата лига, Гехи се утвърди сред елита през последните сезони. Той пристига на „Етихад“ с богат опит в английския елит, след като прекара четири години и половина в Кристъл Палас.

За този период Гехи изигра общо 188 мача във всички турнири за „орлите“, като отбеляза 11 гола и добави осем асистенции. За националния отбор на Англия защитникът има 26 участия и вече е важна част от състава на „Трите лъва“.

„Много съм щастлив и изключително горд, че съм играч на Манчестър Сити. Този трансфер е кулминацията на цялата упорита работа, която съм вложил в кариерата си. Сега съм в най-добрия клуб в Англия и част от невероятен състав“, заяви Гехи.

„Искам да се развивам както като футболист, така и като човек, а знам, че именно тук това ще се случи. Футболът ми е дал толкова много през годините и възможността да продължа развитието си в Манчестър Сити е изключително специален момент за мен и семейството ми. Нямам търпение да започна, да се срещна със съотборниците си, да работя здраво и да покажа на феновете на Сити какво мога“, добави още защитникът.

Спортният директор на клуба Уго Виана също изрази задоволство от трансфера.

„Марк е един от най-добрите защитници в английския футбол от известно време насам и сме изключително щастливи, че го привличаме в Манчестър Сити. Подписахме с огромен талант, който ще ни помогне да станем още по-силни“, коментира Виана.

„Той е само на 25 години, но вече е доказал, че е лидер, отличен професионалист и футболист с огромно желание за развитие. Силен е, интелигентен в играта си и винаги носи енергия и страст на терена. Радвам се, че избра именно нас. Марк навлиза в най-добрите години от кариерата си и съм сигурен, че феновете на Сити с нетърпение очакват да видят какво може да предложи със светлосинята фланелка“, добави ръководителят.

#Уго Виана #Марк Гехи #Висша лига 2025/26 #ФК Кристъл Палас #ФК Манчестър Сити

