Манчестър Сити взе един от най-добрите защитници на Висшата лига

Марк Гехи подписа договор за 5 години и половина.
Манчестър Сити официално обяви привличането на защитника Марк Гехи от Кристъл Палас с договор за пет години и половина.
25-годишният национал на Англия подписа контракт, който ще го обвързва с „гражданите“ до лятото на 2031 година. Той е второто ново попълнение на клуба през януарския трансферен прозорец след трансфера на крилото Антоан Семеньо от Борнемут по-рано този месец.
Смятан за един от най-качествените млади централни защитници във Висшата лига, Гехи се утвърди сред елита през последните сезони. Той пристига на „Етихад“ с богат опит в английския елит, след като прекара четири години и половина в Кристъл Палас.
За този период Гехи изигра общо 188 мача във всички турнири за „орлите“, като отбеляза 11 гола и добави осем асистенции. За националния отбор на Англия защитникът има 26 участия и вече е важна част от състава на „Трите лъва“.
„Много съм щастлив и изключително горд, че съм играч на Манчестър Сити. Този трансфер е кулминацията на цялата упорита работа, която съм вложил в кариерата си. Сега съм в най-добрия клуб в Англия и част от невероятен състав“, заяви Гехи.
„Искам да се развивам както като футболист, така и като човек, а знам, че именно тук това ще се случи. Футболът ми е дал толкова много през годините и възможността да продължа развитието си в Манчестър Сити е изключително специален момент за мен и семейството ми. Нямам търпение да започна, да се срещна със съотборниците си, да работя здраво и да покажа на феновете на Сити какво мога“, добави още защитникът.
Спортният директор на клуба Уго Виана също изрази задоволство от трансфера.
„Марк е един от най-добрите защитници в английския футбол от известно време насам и сме изключително щастливи, че го привличаме в Манчестър Сити. Подписахме с огромен талант, който ще ни помогне да станем още по-силни“, коментира Виана.
„Той е само на 25 години, но вече е доказал, че е лидер, отличен професионалист и футболист с огромно желание за развитие. Силен е, интелигентен в играта си и винаги носи енергия и страст на терена. Радвам се, че избра именно нас. Марк навлиза в най-добрите години от кариерата си и съм сигурен, че феновете на Сити с нетърпение очакват да видят какво може да предложи със светлосинята фланелка“, добави ръководителят.