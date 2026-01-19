Манчестър Сити взе един от най-добрите защитници на Висшата лига

Манчестър Сити официално обяви привличането на защитника Марк Гехи от Кристъл Палас с договор за пет години и половина.

25-годишният национал на Англия подписа контракт, който ще го обвързва с „гражданите“ до лятото на 2031 година. Той е второто ново попълнение на клуба през януарския трансферен прозорец след трансфера на крилото Антоан Семеньо от Борнемут по-рано този месец.

Смятан за един от най-качествените млади централни защитници във Висшата лига, Гехи се утвърди сред елита през последните сезони. Той пристига на „Етихад“ с богат опит в английския елит, след като прекара четири години и половина в Кристъл Палас.

За този период Гехи изигра общо 188 мача във всички турнири за „орлите“, като отбеляза 11 гола и добави осем асистенции. За националния отбор на Англия защитникът има 26 участия и вече е важна част от състава на „Трите лъва“.

„Много съм щастлив и изключително горд, че съм играч на Манчестър Сити. Този трансфер е кулминацията на цялата упорита работа, която съм вложил в кариерата си. Сега съм в най-добрия клуб в Англия и част от невероятен състав“, заяви Гехи. „Искам да се развивам както като футболист, така и като човек, а знам, че именно тук това ще се случи. Футболът ми е дал толкова много през годините и възможността да продължа развитието си в Манчестър Сити е изключително специален момент за мен и семейството ми. Нямам търпение да започна, да се срещна със съотборниците си, да работя здраво и да покажа на феновете на Сити какво мога“, добави още защитникът.

Спортният директор на клуба Уго Виана също изрази задоволство от трансфера.