БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният...
Чете се за: 15:32 мин.
1 година от завръщането на "непредсказуемия...
Чете се за: 07:12 мин.
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал не се възползва от загубата на Ман Сити

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Лидерът в класирането не успя да вкара гол на Нотингам Форест.

микел артета направим нещо специално париж
Снимка: БТА
Слушай новината

Нотингам Форест и Арсенал не успяха да излъчат победител и завършиха 0:0 в късния съботен двубой от 22-рия кръг на Висшата лига. Така тимът на Микел Артета не се възползва от поражението на Манчестър Сити в градското дерби с Юнайтед, като разликата между двата отбора набъбна на седем точки. В същото време Астън Вила има шанс да излезе еднолично на второто място след своя мач в неделя срещу Евертън.

Първото полувреме предложи малко положения, но Арсенал бе близо до откриване на резултата, след като Габриел Мартинели направи сериозен пропуск. Малко по-късно домакините от Нотингам имаха претенции за дузпа, но след намесата на ВАР съдията не посочи бялата точка.

След почивката „артилеристите“ поеха инициативата и създадоха повече голови ситуации, но Деклан Райс, Букайо Сака и Микел Мерино не успяха да намерят мрежата. В самия край бе разгледана и възможна дузпа за Арсенал за игра с ръка на Ола Аина, но и в този случай наказателен удар не бе отсъден.

След равенството Нотингам Форест се намира на 17-о място в класирането с актив от 22 точки.

Свързани статии:

Ливърпул отново не успя да победи
Ливърпул отново не успя да победи
„Червените“ стигнаха само до точка срещу Бърнли.
Чете се за: 01:07 мин.
Лийдс бие, Илия Груев отново титуляр
Лийдс бие, Илия Груев отново титуляр
Българският национал остана на терена 81 минути.
Чете се за: 01:42 мин.
#Висша лига 2025/26 #ФК Нотингам Форест #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
Подменят 150 трамвая в София с нови
4
Подменят 150 трамвая в София с нови
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
5
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител...
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
6
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Европейски футбол

Байерн се развихри след почивката и вкара пет на Лайпциг
Байерн се развихри след почивката и вкара пет на Лайпциг
Наполи се завърна на победния път Наполи се завърна на победния път
Чете се за: 01:20 мин.
Ливърпул отново не успя да победи Ливърпул отново не успя да победи
Чете се за: 01:07 мин.
Лийдс бие, Илия Груев отново титуляр Лийдс бие, Илия Груев отново титуляр
Чете се за: 01:42 мин.
Дузпа в добавеното време спаси Дортмунд срещу последния Дузпа в добавеното време спаси Дортмунд срещу последния
Чете се за: 02:45 мин.
Интер се откъсна с шест точки на върха в Италия Интер се откъсна с шест точки на върха в Италия
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
Чете се за: 15:32 мин.
След новините
1 година от завръщането на "непредсказуемия миротворец" Тръмп 1 година от завръщането на "непредсказуемия миротворец" Тръмп
Чете се за: 07:12 мин.
САЩ и Канада
Диагноза - грип, колко ще платим в аптеката Диагноза - грип, колко ще платим в аптеката
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
На опашката за евро (ОБЗОР) На опашката за евро (ОБЗОР)
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Президентска партия?
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Колко ще ни струва семеен уикенд в междусрочната ваканция?
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
ЕС и Меркосур подписаха търговско споразумение в Парагвай
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ