Арсенал не се възползва от загубата на Ман Сити

Нотингам Форест и Арсенал не успяха да излъчат победител и завършиха 0:0 в късния съботен двубой от 22-рия кръг на Висшата лига. Така тимът на Микел Артета не се възползва от поражението на Манчестър Сити в градското дерби с Юнайтед, като разликата между двата отбора набъбна на седем точки. В същото време Астън Вила има шанс да излезе еднолично на второто място след своя мач в неделя срещу Евертън.

Първото полувреме предложи малко положения, но Арсенал бе близо до откриване на резултата, след като Габриел Мартинели направи сериозен пропуск. Малко по-късно домакините от Нотингам имаха претенции за дузпа, но след намесата на ВАР съдията не посочи бялата точка.

След почивката „артилеристите“ поеха инициативата и създадоха повече голови ситуации, но Деклан Райс, Букайо Сака и Микел Мерино не успяха да намерят мрежата. В самия край бе разгледана и възможна дузпа за Арсенал за игра с ръка на Ола Аина, но и в този случай наказателен удар не бе отсъден.

След равенството Нотингам Форест се намира на 17-о място в класирането с актив от 22 точки.