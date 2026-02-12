БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мануел Нойер окончателно затвори вратата към националния отбор

Вратарят е категоричен, че е приключил с кариерата си в Бундестима.

Мануел Нойер
Мануел Нойер окончателно затвори вратата към националния отбор на Германия. Ветеранът на Байерн Мюнхен потвърди, че няма намерение да се връща за Световното първенство през лятото, въпреки призивите и кадровите проблеми на Бундестима.

На 39 години световният шампион от 2014-а остава категоричен в решението си да приключи международната си кариера след Евро 2024. „Да“, отговори кратко Нойер на въпроса дали отказването му е окончателно – лаконичен, но ясен сигнал, че темата за завръщане не стои на дневен ред.

Думите му идват на фона на изявление от президента на Байерн Херберт Хайнер, който посочи, че най-добрите германски футболисти трябва да играят на Мондиал 2026 и че Нойер продължава да бъде водещият вратар на страната. Самият страж обаче реагира с усмивка и дипломатичен тон, подчертавайки, че решението му е известно и непроменено.

