Марая Кери е Личност на 2026 година според MusiCares – признание за гласа на цяло едно поколоение

Марая Кери беше обявена за Личност на 2026 година от организацията MusiCares, която подпомага музиканти в нужда. Петкратната носителка на „Грами“ получава признанието не само заради легендарния си глас, а и заради огромната ѝ социална ангажираност – тя е подкрепяла общности, засегнати от урагана Катрина и пандемията от COVID-19, и е създала лагера Camp Mariah, който помага на младежи в нужда.

Официалната церемония ще се състои на 30 януари 2026 г. в Лос Анджелис, точно преди наградите „Грами“. Новината идва само месец след излизането на новия ѝ албум Here for It All – първият от седем години.

Според MusiCares, „влиянието на Марая Кери надхвърля музиката – тя създава общност и вдъхновение за цяло поколение“.