Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година

Марчело Абонданца сподели, че голямата цел пред българския национален отбор за жени е класиране на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година. Той бе представен като нов селекционер на жените на специална пресконференция, на която присъстваше и президентът на Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев, както и координаторът Николай Иванов.

Италианецът се завърна начело на „лъвиците“ след периода, прекаран от 2011 до 2014 година. Той сложи подписа си под договор за два плюс една години, като ще бъде автоматично подновен при изпълнение на голямата цел.

"Говорихме малко, стимулът е прекалено голям – да се опитаме да усъвършенстваме всички тези талантливи състезателки. Всичко ме впечатли. Направеното през последните години ме задължава да опитам в тази моя задача. Определено с необходимото количество работа ще стигнат до необходимото ниво. Имам нужда от време, но да се върна на 2013 – бяхме вече работили две години заедно, за да сме конкурентни на големите световни сили. Наистина нашата голяма цел е Олимпиадата през 2032. За да стигнем до нея, трябва да минем през всички етапи. Аз съм много уверен, че тези състезателки ще направят необходимия скок“, започна треньорът.

"През 2013 също съчетавах работата на национален селекционер и треньор на Фенербахче, 12 години по-късно ситуацията се повтаря. Трудно е да се каже кога момичетата ще стигнат това ниво. Мисля, че има няколко състезателки, които могат да избухнат веднага, но на други ще им е нужно повече време. Последният национален отбор, с който работих, беше Гърция – там работех с момичета между 16 и 21 г. Мисля, че онова поколение извървя своя път. То даде максимума за националния отбор и сега е редно да се даде път на младите", каза още новият наставник на представителния ни тим.

Специалистът коментира и натрупания опит през в последните 12 години.

"За всичките тези 12 години работих в шест различни държави на три различни континента. Това помогна за моето усъвършенстване. След 12 години виждам познати лица. Преди всичко ще ни трябва време. Това, което направиха мъжете, беше невероятно. Няма официална длъжност, когато сметнат от федерацията, всичко това ще бъде споделено. Трябва да видим от Лигата на нациите. Там ще бъде много трудно. Младите състезателки могат да израстват, когато играят, без значение дали печелят или губят. Не трябва да гледаме ранкинга на България, а да се фокусираме върху този след две години", категоричен бе Абонданца.