БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в...
Чете се за: 03:07 мин.
Главният архитект на София за поисканата оставка:...
Чете се за: 05:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марчело Абонданца: Голямата цел е Олимпиадата през 2032 година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
Запази

За да стигнем до нея, трябва да минем през всички етапи, заяви новият селекционер на българския национален отбор по волейбол за жени.

марчело абонданца голямата цел олимпиадата 2032 година
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Марчело Абонданца сподели, че голямата цел пред българския национален отбор за жени е класиране на Олимпийските игри в Бризбейн през 2032 година. Той бе представен като нов селекционер на жените на специална пресконференция, на която присъстваше и президентът на Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев, както и координаторът Николай Иванов.

Италианецът се завърна начело на „лъвиците“ след периода, прекаран от 2011 до 2014 година. Той сложи подписа си под договор за два плюс една години, като ще бъде автоматично подновен при изпълнение на голямата цел.

"Говорихме малко, стимулът е прекалено голям – да се опитаме да усъвършенстваме всички тези талантливи състезателки. Всичко ме впечатли. Направеното през последните години ме задължава да опитам в тази моя задача. Определено с необходимото количество работа ще стигнат до необходимото ниво. Имам нужда от време, но да се върна на 2013 – бяхме вече работили две години заедно, за да сме конкурентни на големите световни сили. Наистина нашата голяма цел е Олимпиадата през 2032. За да стигнем до нея, трябва да минем през всички етапи. Аз съм много уверен, че тези състезателки ще направят необходимия скок“, започна треньорът.

"През 2013 също съчетавах работата на национален селекционер и треньор на Фенербахче, 12 години по-късно ситуацията се повтаря. Трудно е да се каже кога момичетата ще стигнат това ниво. Мисля, че има няколко състезателки, които могат да избухнат веднага, но на други ще им е нужно повече време. Последният национален отбор, с който работих, беше Гърция – там работех с момичета между 16 и 21 г. Мисля, че онова поколение извървя своя път. То даде максимума за националния отбор и сега е редно да се даде път на младите", каза още новият наставник на представителния ни тим.

Специалистът коментира и натрупания опит през в последните 12 години.

"За всичките тези 12 години работих в шест различни държави на три различни континента. Това помогна за моето усъвършенстване. След 12 години виждам познати лица. Преди всичко ще ни трябва време. Това, което направиха мъжете, беше невероятно. Няма официална длъжност, когато сметнат от федерацията, всичко това ще бъде споделено. Трябва да видим от Лигата на нациите. Там ще бъде много трудно. Младите състезателки могат да израстват, когато играят, без значение дали печелят или губят. Не трябва да гледаме ранкинга на България, а да се фокусираме върху този след две години", категоричен бе Абонданца.

Свързани статии:

Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол
Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол
Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок...
Чете се за: 02:22 мин.
#Марчело Абонданца #Български национален отбор по волейбол за жени #Българска федерация по волейбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
1
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради катастрофа с моторист
2
Километрично задръстване на входа на Пловдив от Асеновград, заради...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
3
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
4
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
5
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
1
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Волейбол

Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета
Любо Ганев: Посланието е ясно – опитен треньор, който да извлече максимума от нашите млади момичета
Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк
Чете се за: 00:40 мин.
Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша
Чете се за: 01:35 мин.
Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство Юлия Иванова-Минчева: Нямаме постоянство
Чете се за: 01:52 мин.
Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни Евелина Цветанова: Загубата от ЦСКА няма да спре устрема ни
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
ЕК прогнозира забавяне на растежа на българската икономика
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл" Румен Спецов е вписан в Търговския регистър като особен търговски управител на "Лукойл"
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател Делото "Дебора": Заседанието започна с ново искане за отвод на резервния съдебен заседател
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман За 1000 лв. подкуп: ГДБОП задържа митнически инспектор в Драгоман
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Световния ден на недоносените деца: 6500 бебета у нас се раждат...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Произведени в ЕС оръжия подхранват конфликта в Судан
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Главният архитект на София за поисканата оставка: „Искам...
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ