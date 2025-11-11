Марчело Абонданца: Очаквам да направим онази стъпка, която ни липсваше преди 12 години

Новият селекционер на женския национален отбор по волейбол говори за мотивацията си да се върне, очакванията от новия състав и пътя, който стои пред отбора.
Новият селекционер на женския национален отбор по волейбол Марчело Абонданца сподели пред BVF.bg първите си впечатления и цели след назначението си начело на тима. Италианският специалист, който вече има един успешен период в България, говори за мотивацията си да се върне, очакванията от новия състав и пътя, който стои пред отбора.
Г-н Абонданца, каква беше вашата мотивация отново да погледнете към националния отбор на България?
Видно е, че расте едно талантливо поколение, което вече показва солидни резултати на европейски и световни първенства. Оценявайки качествата, които на този етап имат тези състезателки, както и хоризонта пред тях, за мен беше напълно естествено да изпратя своята кандидатура. Вярвам, че можем да растем заедно - и аз като треньор, и отборът като колектив.
Какви са очакванията ви от втория период начело на представителния тим?
Очаквам да направим онази стъпка, която ни липсваше преди 12 години - един млад отбор да направи скок към следващото ниво. Това е процес, който вече е започнал, защото България в момента има много, много интересен отбор. Потенциалът е налице, но ще са нужни време, постоянство и работа. Убеден съм, че този отбор може да израсне и да се бори с водещите сили в Европа.
Какви са личните ви цели и амбиции - както по отношение на развитието, така и на резултатите?
Когато целта е растежът, е трудно да се поставят конкретни резултатни цели. Преди всичко трябва да се види докъде може да израсне отборът като единство и като стил на игра. За мен резултатите идват след това - те са естествен плод на развитието. Това е най-важното: да разберем колко може да се развие този състав и каква инвестиция във време и ресурси ще бъде направена от федерацията, за да се подкрепи този процес.
Следяхте ли отбора след първия си престой начело на националния тим?
Да, разбира се. За съжаление, след онзи период отборът не успя да постигне значими резултати. Все пак успяха да се класират на световни първенства и с Лоренцо направиха много добро европейско първенство, достигайки до първите осем - и това е хубав резултат. Сега ще се опитаме, с младите състезателки, които България притежава, да направим следващия скок в развитието на отбора.