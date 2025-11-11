БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марчело Абонданца: Очаквам да направим онази стъпка, която ни липсваше преди 12 години

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
Запази

Новият селекционер на женския национален отбор по волейбол говори за мотивацията си да се върне, очакванията от новия състав и пътя, който стои пред отбора.

марчело абонданца завръща начело женския национален отбор българия волейбол
Слушай новината

Новият селекционер на женския национален отбор по волейбол Марчело Абонданца сподели пред BVF.bg първите си впечатления и цели след назначението си начело на тима. Италианският специалист, който вече има един успешен период в България, говори за мотивацията си да се върне, очакванията от новия състав и пътя, който стои пред отбора.

Г-н Абонданца, каква беше вашата мотивация отново да погледнете към националния отбор на България?

Видно е, че расте едно талантливо поколение, което вече показва солидни резултати на европейски и световни първенства. Оценявайки качествата, които на този етап имат тези състезателки, както и хоризонта пред тях, за мен беше напълно естествено да изпратя своята кандидатура. Вярвам, че можем да растем заедно - и аз като треньор, и отборът като колектив.

Какви са очакванията ви от втория период начело на представителния тим?

Очаквам да направим онази стъпка, която ни липсваше преди 12 години - един млад отбор да направи скок към следващото ниво. Това е процес, който вече е започнал, защото България в момента има много, много интересен отбор. Потенциалът е налице, но ще са нужни време, постоянство и работа. Убеден съм, че този отбор може да израсне и да се бори с водещите сили в Европа.

Какви са личните ви цели и амбиции - както по отношение на развитието, така и на резултатите?

Когато целта е растежът, е трудно да се поставят конкретни резултатни цели. Преди всичко трябва да се види докъде може да израсне отборът като единство и като стил на игра. За мен резултатите идват след това - те са естествен плод на развитието. Това е най-важното: да разберем колко може да се развие този състав и каква инвестиция във време и ресурси ще бъде направена от федерацията, за да се подкрепи този процес.

Следяхте ли отбора след първия си престой начело на националния тим?

Да, разбира се. За съжаление, след онзи период отборът не успя да постигне значими резултати. Все пак успяха да се класират на световни първенства и с Лоренцо направиха много добро европейско първенство, достигайки до първите осем - и това е хубав резултат. Сега ще се опитаме, с младите състезателки, които България притежава, да направим следващия скок в развитието на отбора.

Свързани статии:

Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол
Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол
Италианският треньор ще застане начело на отбора с договор за срок...
Чете се за: 02:22 мин.
#Марчело Абонданца #Български национален отбор по волейбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
5
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
6
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Национални отбори

Любо Ганев: Няма значение как са били гласовете, важното е, че имаме избран треньор
Любо Ганев: Няма значение как са били гласовете, важното е, че имаме избран треньор
Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол Марчело Абонданца се завръща начело на женския национален отбор на България по волейбол
Чете се за: 02:22 мин.
Волейболна еуфория: Над 11 000 билета за Евроволей 2026 бяха разпродадени само за денонощие Волейболна еуфория: Над 11 000 билета за Евроволей 2026 бяха разпродадени само за денонощие
Чете се за: 01:12 мин.
Българската волейболна гордост заблестя във Фотоизложба пред НДК Българската волейболна гордост заблестя във Фотоизложба пред НДК
Чете се за: 01:27 мин.
Ева Янева в предаването "Зала на славата" Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:07 мин.
България започва участието си на на Евроволей 2026 с мач срещу Северна Македония България започва участието си на на Евроволей 2026 с мач срещу Северна Македония
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ