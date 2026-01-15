БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Правната комисия отхвърли законопроекта за промени в...
Теменужка Петкова: Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат...
Мъж загина след срутване на хале на автокъща в София,...
Президентът Румен Радев връчва третия мандат в петък
Парламентът намали лихвите по студентските кредити на 3%
Проверките на НАП: 116 нарушения и 12 наказателни...
Марица не издържа срещу германки в Шампионска лига

Спорт
Волейболистките на Ахметджан Ершимшек сбъркаха за трети път в турнира.

марица пловдив срази французойки погледа стоичков
Снимка: startphoto.bg
Марица Пловдив не успя да постигне още един успех в Шампионската лига. Волейболистките на Ахметджан Ершимшек сбъркаха срещу Палмберг Шверин след 0:3 (20:25, 21:25, 17:25) в мач от четвъртия кръг в група Е, който се изигра германска земя.

Маричанки остават на третото място в групата с 4 точки в актива си (1 победа и 3 загуби. Палмберг и полският Девелопрес (Жешув) делят първата позиция с по 9 пункта, а последен в подреждането е френският Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 2 точки.

Отборът на Палмберг затрудни посрещането на Марица със силен начален удар в първите минути на срещата. Тимът, воден от Феликс Козловски, се възползва максимално от домакинското си преимущество в своята Палмберг Арена, в която съставът му няма загубен гейм до момента в двубоите си от вътрешния шампионат. Така германките отвориха аванс от 12:4. Българският шампион постепенно намери ритъма в играта си и показа характер, за да се доближи на само 3 точки до съперника при 16:19, но все пак домакините задържаха преднината си и взеха първата част с 25:20.

Жълто-сините използваха импулса в играта си в началото на втория гейм, в който поведоха с 6:2 още в началото. Палмберг изравни до 11:11 и в следващите минути битката вървеше точка за точка. Стигна се до 21:21, но след това германският тим отново използва сервиса си за четири поредни точки и затвори втория гейм с 25:21.

Въпреки негативния развой, състезателките на Ахметджан Ершимшек не се предадоха и поведоха със 7:2 на старта на третата част. Домакините обаче отново успяха да стопят пасива си до 10:10, а след 14:13 направиха серия от пет безответни точки на начален удар на Леана Грозер. Това се оказа ключово и германките завършиха мача с 25:17.

Най-резултатна в срещата за българския шампион стана Ива Дудова с 14 точки, а Борислава Съйкова добави 8, от които и 4 блокади.

В следващия си мач от група Е Марица посреща полския Девелопрес (Жешув) на 27 януари в зала Колодрума в Пловдив.

#ЖВК Пламберг Шверин #Волейболна Шампионска лига за жени 2025/26 #ЖВК Марица Пловдив

