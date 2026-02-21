Марица Пловдив с 14-та поредна победа в НВЛ за жени

Шампионът Марица Пловдив записа 14-а поредна победа в Национална волейболна лига, след като се наложи с категоричното 3:0 (25:18, 25:12, 25:11) като гост на Дея Волей в бургаската зала „Бойчо Брънзов“.

Воденият от Ахметджан Ершимшек тим контролираше изцяло развоя на срещата. След сравнително равностоен първи гейм, спечелен с 25:18, пловдивчанки доминираха напълно във втората и третата част, които затвориха съответно на 12 и 11 точки.

Марица продължава да оглавява класирането с пълен актив от 42 точки след 14 изиграни двубоя.

В друг мач от кръга Марица 2022 победи като гост Варна ДКС с 3:0 (25:16, 25:18, 25:23) и запазва петото си място, докато варненки продължават серията си от загуби.

Миньор Перник се наложи с 3:1 (25:20, 26:24, 21:25, 25:15) при визитата си на Славия, а в неделя предстои столичното дерби между ЦПВК и Левски София, което може да се окаже решаващо за второто място в редовния сезон.