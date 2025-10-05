Марица (Пловдив) спечели волейболния турнир на приятелството "Стефка Великова" в Плевен

Отборът на Марица (Пловдив) спечели второто издание на волейболния турнир на приятелството „Стефка Великова“, който се състоя в Плевен.

Пловдивчанки победиха във финалния мач с 3:0 гейма домакините от Олимпиец (Плевен). На трето място се класира отборът на Троян волей, а четвърти останаха KВ Вълазними (Джаково) от Косово.

Турнирът е в памет на треньорката Стефка Великова, основала волейболен клуб Олимпиец, и на двама от състезателите Калоян Минков и Симеон Симеонов, които заедно с нея загубиха трагично живота си при катастрофа на 11 ноември 2023 година. Спортната надпревара е за момичета до 16 години.

При закриването на турнира състезателките и техните треньори бяха поздравени от председателя на Общинския съвет в Плевен доц. д-р Иван Малкодански, който подчерта, че събитието вече е традиционно за града като участниците в него показват освен добра игра, но и са пример за спортсменство.

Президентът на клуб Олимпиец и съпруг на Стефка Великова Дарин Великов благодари на всички, помогнали за организирането на турнира и изрази увереност в следващото му издание той да е с повече отбори.

След финалната среща бяха връчени медали на участниците. Координаторът на международния отдел към Българската федерация по волейбол (БФВ) Борис Халачев и доц. д-р Малкодански връчиха медалите на Марица (Пловдив) и Олимпиец (Плевен). Регионалният отговорник на БФВ Гошо Илиев и началникът на отдел „Спорт“ в Община Плевен Ваня Първанова наградиха Троян волей и на гостите от Косово. Тъй като спортната надпревара е обявена като турнир на приятелството, всички състезатели получиха златни медали.

Обявени бяха и индивидуални награди, посветени на Калоян Минков и Симеон Симеонов. Най-полезен играч на турнира стана Сияна Гендузова от Марица (Пловдив), а за спортсменство призът отиде при Теодора Симеонова от Олимпиец.