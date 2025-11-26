БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Марица започна с поражение участието си в Шампионската лига

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Ива Дудова се отличи със 17 точки за българския шампион.

ЖВК Марица Пловдив
Снимка: startphoto.bg
Волейболният шампион на България при жените Марица Пловдив започна с поражение участието си в Шампионската лига. В първия си мач от група "Е" българският първенец загуби с 1:3 (19:25, 27:25, 18:25, 18:25) като гост на Девелопрес Жешув пред над 2300 зрители.

Полякините имаха аванс от 10:5 в самото начало на двубоя и след това увеличиха превъзходството си при 15:8. Марица не успя да окаже съпротива и загуби с шест точки разлика в първия гейм.

Втората част премина значително по-равностойно. на моменти пловдивчанки дори имаха преимущество срещу шампиона на Полша, водейки с 18:14. Стигна се до 23:23, след което двата отбора си размениха по още 2 точки, но Марица успя да изравни след 27:25 в своя полза.

Девелопрес Жешув натрупа аванс от 5:2 още в първите разигравания на третия гейм и разви превъзходството си до 20:13, след което победи при 25:18.

Последната част стартира равностойно, но Жешув отново наложи превес и поведе при 14:10. Крайното 25:18 дойде след две поредни точки за домакините и 103 минути.

Ива Дудова се отличи със 17 точки за Марица Пловдив, а Ванеса Агбортаби завърши с 13 пункта.

Вторият двубой на Марица в турнира ще се проведе на 2 декември в Пловдив и е срещу германския Палмберг Шверин.

#ЖВК Марица

