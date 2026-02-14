Марин Чилич достигна 68-ия полуфинал в кариерата си

Хърватският ветеран Марин Чилич се класира за 68-ия полуфинал в кариерата си в ATP тура, след като победи квалификанта Джак Пининтън Джоунс (Великобритания) с 6:1, 6:4 на турнира в Далас.

С този успех шампионът от US Open 2014 се изкачи на четвърто място сред активните тенисисти по брой достигнати полуфинали. Пред него са само Гаел Монфис (73), Александър Зверев (79) и Новак Джокович (200).

Чилич контролираше изцяло двубоя срещу британеца и заслужено си гарантира завръщане в топ 50 на световната ранглиста от понеделник.

На полуфиналите хърватинът ще срещне американеца Тейлър Фриц, който отстрани сънародника си Себастиан Корда след 6:7(2), 6:4, 7:6(5).

В другия полуфинал вторият поставен Бен Шелтън надделя над сърбина Миомир Кецманович с 5:7, 6:3, 6:4 и ще се изправи срещу Денис Шаповалов, който елиминира третия в схемата Алехандро Давидович Фокина с 5:7, 6:4, 6:3.

Турнирът в Далас се провежда на твърди кортове от сериите ATP 500 и е с награден фонд от 2,833 милиона долара.