Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир 2025

Коя е жената, която победи страха?

нобелът мир отива политическа активистка венецуела мария корина мачадо
Венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир за 2025 година, обяви Норвежкият Нобелов комитет в Осло. Тя е отличена за своята смелост, борбен дух и неуморна работа за демокрацията и човешките права във Венецуела – страна, в която хората от години живеят под диктаторски режим.

„Тя е символ на промяната и на надеждата, показала е, че мирната съпротива може да промени света“, заяви председателят на комитета Йорген Ватне Фриднес.

Мачадо е инженер по образование, но от години се бори срещу авторитарната власт. Тя основава организацията „Сумате“, която защитава правото на гражданите да гласуват свободно и да избират своето бъдеще. Дори когато е заплашвана, преследвана и лишена от правото да се кандидатира за президент, тя не се отказва от целта си – да върне демокрацията на своя народ.

След като научава новината, 58-годишната Мачадо признава, че е в пълен шок:

„Аз съм в шок! Не мога да повярвам“, казва тя във видео, споделено от екипа ѝ.
Венецуела днес е изправена пред тежка икономическа и хуманитарна криза – милиони хора са напуснали страната, а опозицията е системно потискана. Въпреки това, Мачадо успява да обедини хората около идеята за мирен преход към демокрация.

Нобеловата награда за мир се връчва от 1901 г. и е едно от най-престижните отличия в света. Победителят получава златен медал, диплом и 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона долара).

Мария Корина Мачадо се нарежда сред малкото жени в историята, получили Нобеловата награда за мир, и се превръща в нов символ на кураж, свобода и надежда.
Тя доказа, че дори когато всичко изглежда изгубено, един смел глас може да вдъхнови цял народ.

