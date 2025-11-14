Марк Гехи напусна лагера на националния отбор на Англия

Защитникът Марк Гехи е напуснал лагера на националния отбор на Англия по футбол преди последната среща от световните квалификации заради контузия, съобщи BBC.

25-годишният играч ще се завърне в Кристъл Палас, за да продължи възстановяването си от травмата в крака, която получи в двубоя на лондончани срещу АЗ Алкмаар в Лигата на Конференциите миналата седмица.

Гехи не беше на терена в двубоя от Висшата лига срещу Брайтън през уикенда (0:0), но все пак влезе в селекцията на Томас Тухел за мачовете срещу Сърбия и Албания.

„Трите лъва“ спечелиха двубоя срещу западната ни съседка с 2:0 снощи и гостуват на Албания в неделя.

Островитяни вече се класираха за Мондиал 2026 и са на първо място в групата си със 7 победи от 7 изиграни мача и голова разлика 20:0.