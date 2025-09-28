Марк Марекс спечели седма световна титла в Moto GP

Марк Марекс завоюва своята седма титла в Moto GP и първа от шест години насам. Пилотът на Леново Дукати завърши на второ място в Гран при на Япония зад победителя и свой съотборник в лицето на Франческо Баная.

Маркес трябваше да спечели три или повече точки от брат си Алекс Маркес (Испания, BK8 Gresini Racing) през състезателния уикенд и го направи с второ срещу шесто място в директната надпревара. Пилотът на Ducati Lenovo вече е с 201 точки аванс пет кръга преди края на сезона в MotoGP.

След финала Маркес изгледа със сълзи на очи специално подготвен от организаторите клип, в който бяха показани кадри от турбулентните шест години за испанеца. Той премина през над 100 катастрофи и четири операции, но 2 184 дни по-късно отново е шампион.

"Трудно ми е да говоря. Просто искам да се насладя на момента, защото беше наистина много тежко. Сега вече мога да намеря спокойствие. Направих една голяма грешка в кариерата ми, когато се завърнах на пистата твърде рано след операция. След това всичко бе битка, битка и още битка", каза той цитиран от Ройтерс.

Баная, победител от квалификацията и спринта, направи отличен старт и бързо си осигури секунда преднина срещу Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM), който отстъпи втората позиция на Маркес в 11-ата обиколка. Така Баная спечели с 4.196 секунди преднина срещу Маркес, а Жоан Мир (Испания, Honda HRC) остана трети.

Даниел Олгадо (Испания, CFMoto Power Electronics Aspar) спечели в Moto2 с 1.304 секунди пред Джейк Диксън (Великобритания, Elf Marc VDS), а лидерът в класирането Мануел Гонсалес (Испания, Liqui Moly Dynavolt) финишира пети. Той има 34 точки преднина срещу Диого Морейра (Бразилия, Italtrans), който беше трети в Япония.

Давид Муньос (Испания, Liqui Moly Dunavolt) е победител в Moto3 с 1.618 секунди пред Хосе Руеда (Испания, Red Bull KTM AJO), който има 93 точки аванс на върха в класирането срещу Анхел Пикуерас (Испания, FRINSA - MT Helmets MSI). Последният завърши едва 11-и днешното състезание.