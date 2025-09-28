БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Марк Марекс спечели седма световна титла в Moto GP

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Първо злато за испанеца от шест години насам.

Марк Марекс спечели седма световна титла в Moto GP
Снимка: БТА
Слушай новината

Марк Марекс завоюва своята седма титла в Moto GP и първа от шест години насам. Пилотът на Леново Дукати завърши на второ място в Гран при на Япония зад победителя и свой съотборник в лицето на Франческо Баная.

Маркес трябваше да спечели три или повече точки от брат си Алекс Маркес (Испания, BK8 Gresini Racing) през състезателния уикенд и го направи с второ срещу шесто място в директната надпревара. Пилотът на Ducati Lenovo вече е с 201 точки аванс пет кръга преди края на сезона в MotoGP.

След финала Маркес изгледа със сълзи на очи специално подготвен от организаторите клип, в който бяха показани кадри от турбулентните шест години за испанеца. Той премина през над 100 катастрофи и четири операции, но 2 184 дни по-късно отново е шампион.

"Трудно ми е да говоря. Просто искам да се насладя на момента, защото беше наистина много тежко. Сега вече мога да намеря спокойствие. Направих една голяма грешка в кариерата ми, когато се завърнах на пистата твърде рано след операция. След това всичко бе битка, битка и още битка", каза той цитиран от Ройтерс.

Баная, победител от квалификацията и спринта, направи отличен старт и бързо си осигури секунда преднина срещу Педро Акоста (Испания, Red Bull KTM), който отстъпи втората позиция на Маркес в 11-ата обиколка. Така Баная спечели с 4.196 секунди преднина срещу Маркес, а Жоан Мир (Испания, Honda HRC) остана трети.

Даниел Олгадо (Испания, CFMoto Power Electronics Aspar) спечели в Moto2 с 1.304 секунди пред Джейк Диксън (Великобритания, Elf Marc VDS), а лидерът в класирането Мануел Гонсалес (Испания, Liqui Moly Dynavolt) финишира пети. Той има 34 точки преднина срещу Диого Морейра (Бразилия, Italtrans), който беше трети в Япония.

Давид Муньос (Испания, Liqui Moly Dunavolt) е победител в Moto3 с 1.618 секунди пред Хосе Руеда (Испания, Red Bull KTM AJO), който има 93 точки аванс на върха в класирането срещу Анхел Пикуерас (Испания, FRINSA - MT Helmets MSI). Последният завърши едва 11-и днешното състезание.

#Леново Дукати #Moto GP 2025 #Марк Маркес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
2
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
И трета българка е задържана в Русия
3
И трета българка е задържана в Русия
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
4
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
5
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради паднало дърво, има леко пострадал пътник
6
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Мотоциклетизъм

Франческо Баная спечели спринта в MotoGP преди Гран при на Япония
Франческо Баная спечели спринта в MotoGP преди Гран при на Япония
Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция Мартин Чой с престижно класиране на световното първенство по мотоциклетизъм във Франция
Чете се за: 02:15 мин.
Марк Маркес увеличи аванса си в класирането след успех в Мизано Марк Маркес увеличи аванса си в класирането след успех в Мизано
Чете се за: 01:07 мин.
Алекс Маркес триумфира в Гран при на Каталуня в MotoGP и сложи край на победната серия на своя брат Марк Алекс Маркес триумфира в Гран при на Каталуня в MotoGP и сложи край на победната серия на своя брат Марк
Чете се за: 01:55 мин.
Испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуния в Мото 2 Испанецът Даниел Олгадо спечели Гран при на Каталуния в Мото 2
Чете се за: 02:37 мин.
Марк Маркес спечели спринта за Гран при на Каталуня в шампионата по мотоциклетизъм МотоGP Марк Маркес спечели спринта за Гран при на Каталуня в шампионата по мотоциклетизъм МотоGP
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

България днес е волейбол: Успех, момчета!
България днес е волейбол: Успех, момчета!
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:05 мин.
Национални отбори
Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова Изборът: Ключов ден за бъдещето на Молдова
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Превалявания от дъжд в западните райони
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ