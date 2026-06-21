Световният шампион Марк Маркес спечели Гран при на Чехия в Бърно от MotoGP, като той измина най-бързо 21-те обиколки на пистата за време 39:51.29 минути. Това е втора поредна победа за испанеца след тази в Унгария. Маркес има и вече пет победи в Бърно и общо осем места на подиума от девет участия.



Японецът Ай Огура остана втори на по-малко от половин секунда зад победителя. Това е най-доброто му класиране за сезона. Трети е италианецът Франческо Баная - на малко повече от две секунди зад съотборника си Маркес.

В генералното класиране все още води италианецът Марко Бедзеки със 180 точки, втори е Хорхе Мартин от Испания със 172 точки, а трети - Франческо Ди Джанантонио със 157. Марк Маркес вече е четвърти със 140.