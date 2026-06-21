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Марк Маркес спечели Гран при на Чехия

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Спорт
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Маркес има и вече пет победи в Бърно и общо осем места на подиума от девет участия.

марк маркес пребори успеха гран унгария
Снимка: БТА

Световният шампион Марк Маркес спечели Гран при на Чехия в Бърно от MotoGP, като той измина най-бързо 21-те обиколки на пистата за време 39:51.29 минути. Това е втора поредна победа за испанеца след тази в Унгария. Маркес има и вече пет победи в Бърно и общо осем места на подиума от девет участия.

Японецът Ай Огура остана втори на по-малко от половин секунда зад победителя. Това е най-доброто му класиране за сезона. Трети е италианецът Франческо Баная - на малко повече от две секунди зад съотборника си Маркес.

В генералното класиране все още води италианецът Марко Бедзеки със 180 точки, втори е Хорхе Мартин от Испания със 172 точки, а трети - Франческо Ди Джанантонио със 157. Марк Маркес вече е четвърти със 140.

#MotoGP #Марк Маркес

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