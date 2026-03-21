Марк Маркес триумфира в спринта на Гран при на Бразилия в MotoGP

Испанецът донесе първа победа за сезона, Ди Джанантонио ще стартира от полпозишън в основното състезание

Испанският пилот Марк Маркес спечели спринтовото състезание на Гран при на Бразилия в MotoGP, след като бе най-бърз в 15-те обиколки на пистата в Сао Пауло.

Състезателят на Дукати Леново Тийм завърши с време 19:41.982 минути в надпревара, която бе забавена с близо час и половина заради проблем с настилката на трасето.

Зад него втори финишира италианецът Фабио Ди Джанантонио (Пертамина Ендуро), а трети остана испанецът Хорхе Мартин (Априлия Рейсинг).

С успеха си Маркес спечели 12 точки, докато Ди Джанантонио добави 9, а Мартин - 7 към актива си.

За Маркес това е първа победа за сезона, след като в откриващия кръг в Тайланд отпадна в основното състезание, а в спринта остана втори зад Педро Акоста.

Същинското състезание от Гран при на Бразилия е в неделя, като от първа позиция ще стартира именно Ди Джанантонио.

#Moto GP 2026 #Марк Маркес

