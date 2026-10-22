Марк Зукърбърг може да напусне Калифорния заради планирания данък върху богатството

Изпълнителният директор на "Мета" Марк Зукърбърг заплаши да напусне Калифорния, ако щатът приеме планирания данък върху богатството, съобщи компанията, цитирана от ДПА.

Предлаганият данък ще наложи еднократно вземане от 5 процента върху активите на милиардерите и се очаква избирателите в Калифорния да гласуват предложението през ноември.

"Мета" посочва в документа, подаден до Комисията за ценни книжа и фондовите борси, че Зукърбърг може да бъде задължен да заплати "значителна данъчна сума от няколко милиарда долара" въз основа на притежаваните от него акции, ако предложението бъде прието.

Той е съобщил на борда на директорите, че обмисля да напусне Калифорния, където се намира седалището на компанията. "Мета" подчертава, че Зукърбърг е "най-подходящият човек да поведе компанията към следващата ера и отвъд нея", се посочва в съобщението.

Управителният съвет признава, че "постигнатите от "Мета" значителни резултати в създаването на стойност за акционерите се дължат до голяма степен на неговото силно лидерство, уникалната и творческа визия, както и на изключителните му управленски способности".

Компанията ще създаде нов клас акции, който ще позволи на Зукърбърг да продаде до половината от дела си в "Мета", без да се отказва от контрола върху гласуването.

"Целта е г-н Зукърбърг да продължи да ръководи компанията от Калифорния", а от своя страна той се е ангажирал да остане жител на Калифорния или където и да се намира седалището на компанията в продължение на осем години.