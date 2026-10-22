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Марк Зукърбърг може да напусне Калифорния заради планирания данък върху богатството

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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марк зукърбърг напусне калифорния заради планирания данък богатството
Снимка: БТА/Архив
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Изпълнителният директор на "Мета" Марк Зукърбърг заплаши да напусне Калифорния, ако щатът приеме планирания данък върху богатството, съобщи компанията, цитирана от ДПА.

Предлаганият данък ще наложи еднократно вземане от 5 процента върху активите на милиардерите и се очаква избирателите в Калифорния да гласуват предложението през ноември.

"Мета" посочва в документа, подаден до Комисията за ценни книжа и фондовите борси, че Зукърбърг може да бъде задължен да заплати "значителна данъчна сума от няколко милиарда долара" въз основа на притежаваните от него акции, ако предложението бъде прието.

Той е съобщил на борда на директорите, че обмисля да напусне Калифорния, където се намира седалището на компанията. "Мета" подчертава, че Зукърбърг е "най-подходящият човек да поведе компанията към следващата ера и отвъд нея", се посочва в съобщението.

Управителният съвет признава, че "постигнатите от "Мета" значителни резултати в създаването на стойност за акционерите се дължат до голяма степен на неговото силно лидерство, уникалната и творческа визия, както и на изключителните му управленски способности".

Компанията ще създаде нов клас акции, който ще позволи на Зукърбърг да продаде до половината от дела си в "Мета", без да се отказва от контрола върху гласуването.

"Целта е г-н Зукърбърг да продължи да ръководи компанията от Калифорния", а от своя страна той се е ангажирал да остане жител на Калифорния или където и да се намира седалището на компанията в продължение на осем години.

#"Мета" #богатство #Марк Зукърбърг #данък #новини в Метрото

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