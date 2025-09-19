Маркъс Рашфорд е сигурен, че може да достигне най-силната си форма в Барселона

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд е уверен, че може да достигне най-силната си форма с екипа на испанския шампион. Англичанинът се разписа два пъти при победата за каталунците с 2:1 в гостуването на Нюкасъл с мач от основната фаза в Шампионската лига.

27-годишният Рашфорд играе под наем от Манчестър Юнайтед в Барса, а силните му изяви на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" бяха наблюдавани от мениджъра на английския национален отбор Томас Тухел.

"За момента всичко върви добре. Очевидно е, че имам да уча още много. Това е нов начин игра за мен, но се наслаждавам на всичко и това ме прави много по-добър играч. Искам да помогна на отбора да печели, но също така и да се опитам да се усъвършенствам, както и да дам най-добро, на което съм способен", заяви Рашфорд пред TNT Sports.