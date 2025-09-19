БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Маркъс Рашфорд е сигурен, че може да достигне най-силната си форма в Барселона

от БНТ
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Нападателят бе отличен за "Играч на мача" при успеха над Нюкасъл.

маркъс рашфорд окрили барселона успешен старт шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд е уверен, че може да достигне най-силната си форма с екипа на испанския шампион. Англичанинът се разписа два пъти при победата за каталунците с 2:1 в гостуването на Нюкасъл с мач от основната фаза в Шампионската лига.

27-годишният Рашфорд играе под наем от Манчестър Юнайтед в Барса, а силните му изяви на стадион "Сейнт Джеймсис Парк" бяха наблюдавани от мениджъра на английския национален отбор Томас Тухел.

"За момента всичко върви добре. Очевидно е, че имам да уча още много. Това е нов начин игра за мен, но се наслаждавам на всичко и това ме прави много по-добър играч. Искам да помогна на отбора да печели, но също така и да се опитам да се усъвършенствам, както и да дам най-добро, на което съм способен", заяви Рашфорд пред TNT Sports.

"Това е невероятно преживяване. Винаги съм бил голям почитател на Барселона, повечето хора на моята възраст още като деца са ги гледали как играят. Просто искаме да печелим колкото е възможно повече. Чувствам се мотивиран и решителен. Качеството, което имаме в състава, е повече от вълнуващо. Толкова е мотивиращо да играя заедно с тези футболисти. През първото полувреме бяхме предпазливи, но се справихме добре и на моменти опитахме да контролираме събитията на терена. Мачовете срещу Нюкасъл винаги са трудни, но съм доволен от успеха", допълни английският национал.

# Барселона #Маркъс Рашфорд

