Марко Бедзеки спечели Гран при на Бразилия в Moto GP

Италианецът Марко Бедзеки (Aprilia Racing) спечели състезанието за Голямата награда на Бразилия в клас Мото GP – втори кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Бедзеки беше най-бърз и финишира първи за 30:19.760 минути, записвайки втора поредна победа за сезона след труимфа в първия кръг в Тайланд.

Испанският му съотборник Хорхе Мартин от тима на Aprilia Racing завърши втори, на 3.231 секунди. За третата позиция се пребори Фабио Ди Джанантонио (Италия, Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Той финишира на 3.780 секунди от сънародника си, в конкуренцията на останалия четвърти настоящ световен шампион Марк Маркес (Испания, Ducati Lenovo Team), който преди ден грабна успеха в спринтовата надпревара.

Марко Бедзеки е на върха в генералното класиране при пилотите в Мото GP с 56 точки, на 11 пред Хорхе Мартин, а трети е испанецът Педро Акоста от тима на Red Bull KTM Factory Racing с 42 точки.

Испанецът Даниел Олгадо (CFMOTO Inde Aspar Team) триумфира в надпреварата в клас Мото 2. Той измина 26-те обиколки за 35:46.382 минути, изпреварвайки с 1.226 секунди сънародника си Даниел Муньос от Italtrans Racing Team.

Още един испанец допълни призовата тройка. Мануел Гонсалес (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), който грабна победата в първия кръг финишира на трета позиция, с изоставане от 3.916 секунди.

Олгадо оглави генералното класиране при пилотите с 33 точки, следван от Гонсалес с 28.5 и Муньос с 24 точки.

В клас Мото 3 ликува испанецът Максимо Килес от тима на CFMOTO Gaviota Aspar Team. Състезанието беше прекъснато и впоследствие рестартирано заради тежко падане на британеца Скот Оджън (CIP Green Power).

Килес, който бе втори в Тайланд, остави на 0.143 секунди зад себе си аржентинския си съотборник Марко Морели при подновяването на надпреварата. Трети се нареди Веда Пратама (Индонезия, Honda Team Asia), с изоставане от 1.650 секунди.

С победата в Гояния Максимо Килес излезе начело в подреждането при пилотите с 45 точки, пред Морели с 28 и Пратама с 27 точки.