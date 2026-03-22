Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на...
Чете се за: 01:20 мин.
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в...
Чете се за: 05:37 мин.
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат...
Чете се за: 04:52 мин.
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
Михаил Околийски: Заразата от морбили в Бяла Слатина...
Чете се за: 05:27 мин.

Марко Бедзеки спечели Гран при на Бразилия в Moto GP

Чете се за: 02:47 мин.
Италианецът беше най-бърз и записа втора поредна победа през сезона.

Италианецът Марко Бедзеки (Aprilia Racing) спечели състезанието за Голямата награда на Бразилия в клас Мото GP – втори кръг от световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. Бедзеки беше най-бърз и финишира първи за 30:19.760 минути, записвайки втора поредна победа за сезона след труимфа в първия кръг в Тайланд.

Испанският му съотборник Хорхе Мартин от тима на Aprilia Racing завърши втори, на 3.231 секунди. За третата позиция се пребори Фабио Ди Джанантонио (Италия, Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Той финишира на 3.780 секунди от сънародника си, в конкуренцията на останалия четвърти настоящ световен шампион Марк Маркес (Испания, Ducati Lenovo Team), който преди ден грабна успеха в спринтовата надпревара.

Марко Бедзеки е на върха в генералното класиране при пилотите в Мото GP с 56 точки, на 11 пред Хорхе Мартин, а трети е испанецът Педро Акоста от тима на Red Bull KTM Factory Racing с 42 точки.

Испанецът Даниел Олгадо (CFMOTO Inde Aspar Team) триумфира в надпреварата в клас Мото 2. Той измина 26-те обиколки за 35:46.382 минути, изпреварвайки с 1.226 секунди сънародника си Даниел Муньос от Italtrans Racing Team.

Още един испанец допълни призовата тройка. Мануел Гонсалес (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), който грабна победата в първия кръг финишира на трета позиция, с изоставане от 3.916 секунди.

Олгадо оглави генералното класиране при пилотите с 33 точки, следван от Гонсалес с 28.5 и Муньос с 24 точки.

В клас Мото 3 ликува испанецът Максимо Килес от тима на CFMOTO Gaviota Aspar Team. Състезанието беше прекъснато и впоследствие рестартирано заради тежко падане на британеца Скот Оджън (CIP Green Power).

Килес, който бе втори в Тайланд, остави на 0.143 секунди зад себе си аржентинския си съотборник Марко Морели при подновяването на надпреварата. Трети се нареди Веда Пратама (Индонезия, Honda Team Asia), с изоставане от 1.650 секунди.

С победата в Гояния Максимо Килес излезе начело в подреждането при пилотите с 45 точки, пред Морели с 28 и Пратама с 27 точки.

#Марио Бедзеки #Moto GP 2026

Ето как се представи България на световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (обзор)
1
Ето как се представи България на световното първенство по лека...
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на световния шампионат в зала в Торун
2
Божидар Саръбоюков в битка за медалите в скока на дължина на...
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на най-високо ниво
3
Доц. Михаил Околийски: Малена е добре, предстои ѝ рехабилитация на...
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна храна в Хасково
4
Иван Христанов: Предстоят уволнения в БАБХ след скандала с негодна...
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
5
Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран
6
Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
5
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Георги Павлов: Цяла България се гордее с теб, Божка
Георги Павлов: Цяла България се гордее с теб, Божка
Божидар Саръбоюков във финала в скока на дължина на световния шампионат по лека атлетика в зала (ГАЛЕРИЯ) Божидар Саръбоюков във финала в скока на дължина на световния шампионат по лека атлетика в зала (ГАЛЕРИЯ)
Награждаване на медалистите в скока на дължина на световно първенство по лека атлетика в Торун (Полша) Награждаване на медалистите в скока на дължина на световно първенство по лека атлетика в Торун (Полша)
Чете се за: 00:45 мин.
Божидар Саръбоюков: Това е сбъдната мечта, дано не съм разочаровал българите Божидар Саръбоюков: Това е сбъдната мечта, дано не съм разочаровал българите
Чете се за: 02:37 мин.
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Чете се за: 01:20 мин.
Спортни новини 22.03.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.03.2026 г., 20:50 ч.

Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в зала
Божидар Саръбоюков спечели бронзов медал в скока на дължина на...
Чете се за: 01:20 мин.
Лека атлетика
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията 20 000 волта за едно селфи: Опасна мода праща деца в реанимацията
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен Иран заплаши с пълно затваряне на Ормузкия проток, Тръмп с ултиматум - до 48 часа да бъде отворен
Чете се за: 05:22 мин.
По света
В Световния ден на водата: Хиляди деца у нас нямат редовен достъп...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Тежка катастрофа край Враца взе две жертви
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Обрат в резултатите - дясната Словенска демократическа партия...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Победа за социалиста Еманюел Грегоар за кметския пост в Париж
Чете се за: 00:50 мин.
По света
