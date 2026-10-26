Маркус Гиздол: На новия стадион чувството ще бъде доста по-различно

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол коментира победата с 2:0 над Лудогорец в дербито от Първа лига.

"Ключът беше доброто възстановяване след завръщането ни от мача в Дания. Всички в екипа направиха необходимото да сме в добра форма. Центрирането за гола беше страхотно, Анжело се представи много добре и днес. Няма да разкривам детайли.

Всяка една победа вдъхва увереност. Съперникът е с много добра класа и е подготвен добре тактически. Ние показахме добра преса. Гледам ден за ден. Работим заедно само от три седмици. Играчите следват плана ни за мача и се чувстват свободни на терена. Справяме се добре до момента.